Як перевести гроші в Україну з-за кордону: три способи

Українці, які перебувають за кордоном, можуть надсилати кошти своїм рідним в Україну. Міжнародні перекази можна здійснювати за допомогою спеціальних систем.

Як переказати кошти з-за кордону в Україну – дізнавалися Факти ICTV.

Зробити переказ з-за кордону можна:

через міжнародні системи переказу коштів;

з картки на картку (за допомогою Visa/Mastercard

за допомогою SWIFT

Обирайте спосіб переказу, залежно від можливостей вашого банку та розміру комісії.

Аби надіслати гроші за допомогою SWIFT, відправник повинен вказати:

найменування банку одержувача;

SWIFT-код банку одержувача;

номер рахунку одержувача (або міжнародний номер рахунку – IBAN);

найменування (для фізичної особи – прізвище, ім’я) та адреса одержувача;

призначення платежу;

за потреби банк може запитати реквізити банку-кореспондента.

А для того, аби здійснити переказ з картки на картку, отримувач має повідомити відправнику номер своєї картки та ПІБ латиницею.

Аби надіслати гроші цими способами, слід звернутися у відділення свого банку за кордоном. Якщо відправник має картку українського банку, зробити переказ ще легше – за допомогою мобільного застосунку.

Міжнародні системи переказу

Western Union

Це міжнародна система термінових грошових переказів, що об’єднує понад 200 країн і територій. За допомогою системи можна відправляти як міжнародні, так і внутрішньоукраїнські перекази.

Аби здійснити переказ через Western Union без відкриття рахунку у закордонному банку, ви можете скористатися онлайн-платформою:

перейдіть на сайт Western Union

зареєструйтесь у системі;

на головній сторінці знайдіть кнопку Надіслати гроші;

серед країн-отримувачів оберіть Україну та вкажіть суму відправки;

оберіть спосіб оплати комісії та яким способом одержувач зможе забрати кошти (готівка, банківський рахунок чи дебетова, кредитна картка);

надішліть гроші.

Також ви можете завантажити собі мобільний застосунок Western Union для iOS або для Android та надсилати кошти в Україну швидше.

RIA

Система міжнародних грошових переказів RIA має 435 тис. пунктів обслуговування у 160 країнах світу. Надіслати гроші в Україну можна онлайн на сайті або через застосунок для iOS чи Android.

Механізм переказу коштів подібний до Western Union:

перейдіть на сайт RIA

вкажіть, куди та скільки ви будете переказувати;

оберіть спосіб оплати та спосіб отримання грошей в Україні;

ознайомтеся з комісією та натисніть Розпочати.

Детальніше ознайомитись з процесом переказу коштів в Україні можна тут.

MoneyGram

Система має понад 350 тис. точок обслуговування в більше ніж 200 країнах світу.

За допомогою MoneyGram ви можете надсилати грошовий переказ зі США та європейських країн.

Як переказати кошти за допомогою MoneyGram:

зверніться до найближчого відділення банку;

при собі треба мати паспорт або інший документ, який посвідчує особу, та реєстраційний номер облікової картки платника податків;

оформіть бланк на відправлення переказу, вказавши суму, країну та ПІБ одержувача латиницею;

внесіть у касу банку гроші та сплатіть комісію за відправлення;

повідомте одержувачу свої ПІБ, суму переказу та контрольний номер, присвоєний вашому переказу.

Або ж ви можете скористатись мобільним застосунком MoneyGram для iOS чи для Android.

TransferGo

Це міжнародна компанія, що пропонує послуги вигідного переказу грошей з мінімальними комісіями.

Обслуговує кілька десятків валют у 55 країнах світу та має офіси у всій Європі, зокрема у Лондоні, Вільнюсі, Берліні, Стамбулі та Варшаві.

Аби надіслати гроші в Україну, ви можете скористатися мобільним застосунком TransferGo для iOS та TransferGo для Android.

У застосунку треба зареєструватися, вказати особисті дані отримувача, підтвердити варіант та спосіб переказу коштів.

Для зручного переказу коштів з-за кордону в Україну також зверніть увагу на такі системи переказів:

PrivatMoney;

IntelExpress;

Sigue;

MEEST;

Welsend.

Обирайте зручний для себе спосіб переказу коштів своїм рідним в Україну.

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