Сергій Токарєв анонсував безплатний тренінг із бізнесу від професора з Берклі: дата та як подати заявку

SET University запускає набір на безплатний триденний тренінг для українок – Leading with Confidence in the AI World. Тренінг розпочнеться в Києві в офлайн-режимі 30 серпня. Курс буде проведений спільно з UC Berkeley Fisher Center for Business Analytics при Каліфорнійському університеті Берклі, який посідає 4-те місце у списку найкращих університетів світу.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав засновник компанії Roosh та SET University Сергій Токарєв.

– Я добре знаю, що чоловіки все ще домінують у технологічному секторі, та хочеться змінити цю тенденцію. Тому зараз вкладаємось у якісну освіту та мотивацію для жінок – з останніми практиками в галузі обробки даних і, звісно, залученням ШІ в роботу фахівчинь, – пише Сергій Токарєв.

Курс є частиною програми Berkeley Alliance for Inclusive AI та спрямований на те, щоб допомогти українським учасницям зростати професійно за допомогою сучасних технологій та роботи з будь-якими даними. Після проходження курсу учасниці отримають сертифікат бізнес-школи UC Berkeley Fisher Center for Business Analytics.

– Нині ми запрошуємо українських жінок, які очолюють соціально орієнтовані проєкти в економічній або благодійній сферах, а також тих, хто постраждав від війни або був внутрішньо переміщеним, а також жінок-представниць Збройних сил України, Національної гвардії України та Сил спеціальних операцій, взяти участь у програмі,- пише у своєму Facebook президентка SET University Ірина Вольницька.

До курсу буде включено роз’яснення необхідності швидкої, точної, ощадливої та етичної аналітики, Тренінг проведе Готьє Вассер, професор та директор Центру бізнес-аналітики Фішера – експерт з аналізу даних і цифрової трансформації. Вассер навчає бізнес-лідерів, як використовувати науку про дані та аналітику для побудови та впровадження бізнес-стратегій. Експерт увійшов до викладацького складу SET University як запрошений професор та член академічної ради.

Заявки на участь у тренінгу приймають до 18 серпня.

В SET University розповідають, що Leading with Confidence in the AI World – перший воркшоп у межах партнерства з Fisher Center for Business Analytics. У майбутньому планується провести ще низку воркшопів та довгострокову програму з інновацій і підприємництва.

Також засновник технологічного університету Сергій Токарєв розповів про запуск у SET University двох магістерських програм Cyber Defense та Computer Science and Innovation Engineering. У межах дипломної роботи магістри повинні будуть створити власний стартап і валідувати його в університетському акселераторі.

Загалом же це міждисциплінарні освітні програми, розроблені з урахуванням актуальних потреб ринку. Студенти вивчатимуть кіберзахист, технології штучного інтелекту та машинного навчання, менеджмент, управління проєктами та блокчейн.

Академічні програми розроблені як для управлінців і тімлідів, які прагнуть посилити експертизу, так і для інноваторів, які прагнуть створити власні технологічні проєкти. Також програми підійдуть для розробників програмного й апаратного забезпечення та нетехнічних спеціалістів, які хочуть структурувати наявні знання й навички.

– За весь час повномасштабного вторгнення Україна неодноразово підтверджувала свій статус технологічної держави. А команда SET працюватиме над тим, щоб ця тенденція не згасала, а продовжувалася завдяки новому освіченому поколінню підприємців та фахівців, – пише Токарєв.

SET University – український навчальний заклад, який надає вищу освіту майбутнім лідерам технологічної індустрії. SET University поєднує сучасний підхід до освіти з фокусом на технологіях та підприємництві. Від початку війни команда SET зосередилася на доступності актуальної ІТ-освіти для всіх українців, підтримці стартапів і гуманітарній допомозі.

