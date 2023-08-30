Долар може зрости. Експерт розповів, чого очікувати від валюти у вересні
Курс долара на початку вересня залишиться у межах 37-38 грн. Водночас після 15 вересня іноземна валюта може подорожчати.
Про це розповів Фактам ICTV економічний експерт, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.
– Наразі нічого зростати не буде. До того ж Нацбанк зараз навіть зменшує валютні обмеження. Так, він дозволив банкам продавати безготівкову валюту населенню, – вказує експерт.
Також НБУ збільшив зі 100 до 200 тис. грн ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців, тим самим відтягнувши частину коштів з валютного ринку.
Водночас, за словами Пендзина, після 15 вересня можливе падіння курсу гривні, оскільки можуть бути несподіванки, повʼязані з фінансуванням.
Так, 15 вересня, відповідно до українського законодавства, Кабінет міністрів має подати до Верховної Ради проєкт бюджету на 2024 рік. У проєкті бюджету має бути прописана макрофінансова допомога від наших партнерів на наступний рік.
– Наскільки я знаю, поки що кредитних гарантій від американців немає. Тобто до 15 вересня ці кредитні гарантії мають бути. Якщо вони будуть, то курс буде більш-менш стабільний, якщо будуть проблеми з кредитними гарантіями, то Нацбанк буде вимушений додруковувти гривню, щоб забезпечити повний обсяг фінансування соціальних видатків. Це може призвести до падіння курсу, – наголосив експерт.
Наші армійці поступово просуваються уперед на Запорізькому напрямку, випалюючи позиції окупантів. Щоправда, ті й самі залюбки криють артилерією своїх же, розносячи те, що лишилось від укріплень на друзки. Про це свідчать полонені, яким пощастило вижити під подвійним щільним вогнем. Це вони називають суцільним пеклом. Нині із захопленими вояками ворожої армії – працюють слідчі СБУ.Андрій Почтєв