Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Статті
Дев’ята річниця кривавого серпня: головні факти про Іловайський котел
У Дніпрі затримали поліцейського, який застрелив чоловіка під час перевірки авто
Помилка – це єдиний варіант: як могла статися авіакатастрофа, в якій загинули Джус, Проказін і Мінка
Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у дев’ятому раунді
Скандальний удар у п’ятому раунді: WBA винесла вердикт щодо бою Усик – Дюбуа
Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Долар може зрости. Експерт розповів, чого очікувати від валюти у вересні

Долари
Фото: Pixabay

Курс долара на початку вересня залишиться у межах 37-38 грн. Водночас після 15 вересня іноземна валюта може подорожчати.

Про це розповів Фактам ICTV економічний експерт, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

– Наразі нічого зростати не буде. До того ж Нацбанк зараз навіть зменшує валютні обмеження. Так, він дозволив банкам продавати безготівкову валюту населенню, – вказує експерт.

Також НБУ збільшив зі 100 до 200 тис. грн ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців, тим самим відтягнувши частину коштів з валютного ринку.

Водночас, за словами Пендзина, після 15 вересня можливе падіння курсу гривні, оскільки можуть бути несподіванки, повʼязані з фінансуванням.

Так, 15 вересня, відповідно до українського законодавства, Кабінет міністрів має подати до Верховної Ради проєкт бюджету на 2024 рік. У проєкті бюджету має бути прописана макрофінансова допомога від наших партнерів на наступний рік.

– Наскільки я знаю, поки що кредитних гарантій від американців немає. Тобто до 15 вересня ці кредитні гарантії мають бути. Якщо вони будуть, то курс буде більш-менш стабільний, якщо будуть проблеми з кредитними гарантіями, то Нацбанк буде вимушений додруковувти гривню, щоб забезпечити повний обсяг фінансування соціальних видатків. Це може призвести до падіння курсу, – наголосив експерт.

Читайте також
Долар та євро в обмінниках банків продовжують дешевшати: курс валют 30 серпня
євро

долар, Курс долара, прогноз
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Долар та євро в обмінниках банків продовжують дешевшати: курс валют 30 серпня
євро
Долар та євро здешевшали в обмінниках банків: курс валют 29 серпня
Долар може зрости. Експерт розповів, чого очікувати від валюти у вересні
Євро здешевшало на 14 копійок: курс валют 28 серпня
Курс валют, долари
Євро та долар перед вихідними дещо здорожчали: курс валют в Україні на 25 серпня
Долар може зрости. Експерт розповів, чого очікувати від валюти у вересні
Вартість євро і долара в обмінниках зросла: курс валют в Україні 24 серпня
Долар може зрости. Експерт розповів, чого очікувати від валюти у вересні
Ігри
Відео
Частини тіл росіян розкидало на дерева: полонені окупанти божаться не повертатися в Україну

Наші армійці поступово просуваються уперед на Запорізькому напрямку, випалюючи позиції окупантів. Щоправда, ті й самі залюбки криють артилерією своїх же, розносячи те, що лишилось від укріплень на друзки. Про це свідчать полонені, яким пощастило вижити під подвійним щільним вогнем. Це вони називають суцільним пеклом. Нині із захопленими вояками ворожої армії – працюють слідчі СБУ.

Андрій Почтєв
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (30.08.2023)
Долар може зрости. Експерт розповів, чого очікувати від валюти у вересні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (30.08.2023)
Долар може зрости. Експерт розповів, чого очікувати від валюти у вересні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (30.08.2023)
Долар може зрости. Експерт розповів, чого очікувати від валюти у вересні
Як комар навколо слона! В Ужгороді змайстрували багі – винищувач танків
Долар може зрости. Експерт розповів, чого очікувати від валюти у вересні
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь