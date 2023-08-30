Долар може зрости. Експерт розповів, чого очікувати від валюти у вересні

Курс долара на початку вересня залишиться у межах 37-38 грн. Водночас після 15 вересня іноземна валюта може подорожчати.

Про це розповів Фактам ICTV економічний експерт, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

– Наразі нічого зростати не буде. До того ж Нацбанк зараз навіть зменшує валютні обмеження. Так, він дозволив банкам продавати безготівкову валюту населенню, – вказує експерт.

Також НБУ збільшив зі 100 до 200 тис. грн ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців, тим самим відтягнувши частину коштів з валютного ринку.

Водночас, за словами Пендзина, після 15 вересня можливе падіння курсу гривні, оскільки можуть бути несподіванки, повʼязані з фінансуванням.

Так, 15 вересня, відповідно до українського законодавства, Кабінет міністрів має подати до Верховної Ради проєкт бюджету на 2024 рік. У проєкті бюджету має бути прописана макрофінансова допомога від наших партнерів на наступний рік.

– Наскільки я знаю, поки що кредитних гарантій від американців немає. Тобто до 15 вересня ці кредитні гарантії мають бути. Якщо вони будуть, то курс буде більш-менш стабільний, якщо будуть проблеми з кредитними гарантіями, то Нацбанк буде вимушений додруковувти гривню, щоб забезпечити повний обсяг фінансування соціальних видатків. Це може призвести до падіння курсу, – наголосив експерт.

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