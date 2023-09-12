Євро починає дорожчати: курс валют 12 вересня

У вівторок, 12 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,20 грн/€1. Це на 8 копійок дорожче, ніж день тому.

Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Зараз дивляться

Який курс валют у банках України 12.09.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40 41 Долар 37,3 37,9

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,30 41,30 Долар 37,45 38,45

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,35 40,65 Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,60 41,40 Долар 37,60 38,20

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,25 41,25 Долар 37,40 38,15

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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