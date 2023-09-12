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Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Євро починає дорожчати: курс валют 12 вересня

Курс валют, долари
Фото: Depositphotos

У вівторок, 12 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,20 грн/€1. Це на 8 копійок дорожче, ніж день тому.

Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Зараз дивляться

Який курс валют у банках України 12.09.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40 41
Долар 37,3 37,9

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,30 41,30
Долар 37,45 38,45

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,35 40,65
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,60 41,40
Долар 37,60 38,20

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,25 41,25
Долар 37,40 38,15
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, долар, Курс валют, Курс валют в Україні
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