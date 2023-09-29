Перед вихідними долар та євро дешевшають: курс валют в Україні на 29 вересня

Сьогодні, 29 листопада, Національний банк України від учора не змінив курс євро – він залишається 38,55 грн. Так само стабільний офіційний курс долара – 36,56 грн.

Нагадаємо, що курс долара не змінюється із липня 2022 року.

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Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,90 40,90 Долар 37,20 37,80

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,00 41,00 Долар 37,45 38,20

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 38,55 39,95 Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,80 40,30 Долар 37,40 37,95

Курс валют в УкрСиббанку:

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