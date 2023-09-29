Перед вихідними долар та євро дешевшають: курс валют в Україні на 29 вересня
Сьогодні, 29 листопада, Національний банк України від учора не змінив курс євро – він залишається 38,55 грн. Так само стабільний офіційний курс долара – 36,56 грн.
Нагадаємо, що курс долара не змінюється із липня 2022 року.
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,90
|40,90
|Долар
|37,20
|37,80
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,00
|41,00
|Долар
|37,45
|38,20
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|38,55
|39,95
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,80
|40,30
|Долар
|37,40
|37,95
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,55
|40,45
|Долар
|37,35
|37,95
Нагадаємо, що член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прогнозує, що у жовтні принципово курс валют не зміниться. Як і на початку листопада.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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