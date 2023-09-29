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Економіка
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Перед вихідними долар та євро дешевшають: курс валют в Україні на 29 вересня

долари
Фото: Unsplash

Сьогодні, 29 листопада, Національний банк України від учора не змінив курс євро – він залишається 38,55 грн. Так само стабільний офіційний курс долара – 36,56 грн.

Нагадаємо, що курс долара не змінюється із липня 2022 року.

Курс валют в Україні на 29.09.2023: скільки коштує долар і євро

Зараз дивляться

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,90 40,90
Долар 37,20 37,80

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,00 41,00
Долар 37,45 38,20

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 38,55 39,95
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,80 40,30
Долар 37,40 37,95

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,55 40,45
Долар 37,35 37,95
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк 

Долар-гривня, Курс валют, Курс долара
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