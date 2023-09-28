Яким буде курс долара до гривні у жовтні: прогноз експерта
Різких змін курсу долара у жовтні 2023 року очікувати не варто.
Про це розповів Фактам ICTV економічний експерт, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.
– Я гадаю, що в жовтні принципово нічого змінюватися не буде. Як і на початку листопада, – сказав він.
Експерт вважає, що курс коливатиметься в межах 38-38,5 грн за долар.
За словами Пендзина, здебільшого основне джерело надходження валюти в Україну – це макрофінансова допомога, а цей рік поки що є абсолютно спокійним стосовно цього.
Раніше у Нацбанку повідомили, що інфляція в серпні сповільнилася до 8,6% (у річному вимірі).
Зниження споживчих цін відбувалося швидше, ніж очікували, зокрема завдяки збільшенню пропозиції продуктів харчування. Хороший врожай сприяв зниженню вартості круп, борошна, овочів та деяких фруктів.
Глава НБУ Андрій Пишний зазначав, що тенденція до зниження інфляції в Україні зберігатиметься. Проте “потенціал її швидкого сповільнення майже вичерпано”.
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.Ольга Чайко