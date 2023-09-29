Перед выходными доллар и евро дешевеют: курс валют в Украине на 29 сентября
Сегодня, 29 ноября, Национальный банк Украины со вчерашнего дня не изменил курс евро — он остается 38,55 грн. Так же стабилен официальный курс доллара — 36,56 грн.
Напомним, что курс доллара не меняется с июля 2022 года.
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,90
|40,90
|Доллар
|37,20
|37,80
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,00
|41,00
|Доллар
|37,45
|38,20
Курс валют у Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|38,55
|39,95
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,80
|40,30
|Доллар
|37,40
|37,95
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,55
|40,45
|Доллар
|37,35
|37,95
Напомним, что член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует, что в октябре принципиально курс валют не изменится. Как и в начале ноября.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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