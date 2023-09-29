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Экономика
Марта Бондаренко, редактор ленты

Перед выходными доллар и евро дешевеют: курс валют в Украине на 29 сентября

долари
Фото: Unsplash

Сегодня, 29 ноября, Национальный банк Украины со вчерашнего дня не изменил курс евро — он остается 38,55 грн. Так же стабилен официальный курс доллара — 36,56 грн.

Напомним, что курс доллара не меняется с июля 2022 года.

Курс валют в Украине на 29.09.2023: сколько стоит доллар и евро

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Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,90 40,90
Доллар 37,20 37,80

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,00 41,00
Доллар 37,45 38,20

Курс валют у Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 38,55 39,95
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,80 40,30
Доллар 37,40 37,95

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,55 40,45
Доллар 37,35 37,95
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Напомним, что член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует, что в октябре принципиально курс валют не изменится. Как и в начале ноября.

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк 

Долар-гривня, Курс валют, Курс доллара
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