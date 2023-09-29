Перед выходными доллар и евро дешевеют: курс валют в Украине на 29 сентября

Сегодня, 29 ноября, Национальный банк Украины со вчерашнего дня не изменил курс евро — он остается 38,55 грн. Так же стабилен официальный курс доллара — 36,56 грн.

Напомним, что курс доллара не меняется с июля 2022 года.

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Валюта Покупка Продажа Евро 39,90 40,90 Доллар 37,20 37,80

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,00 41,00 Доллар 37,45 38,20

Курс валют у Монобанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 38,55 39,95 Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,80 40,30 Доллар 37,40 37,95

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