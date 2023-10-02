Як отримати квитанцію в Приват24: прості методи
Часто після оплати послуги через додаток Приват24 користувачі не можуть отримати й роздрукувати квитанцію. Однак є не мало способів, як це можна зробити. Як отримати квитанцію в Приват24 швидко та зручно – читайте в матеріалі.
Як отримати квитанцію в Приват24 через сервіс квитанцій та довідок
На сайті онлайн-банку та додатку є спеціальний розділ, який присвячений документації по багатьох платежах. Аби отримати чек або квитанцію, слідуйте інструкції:
- Авторизуйтесь в Приват24. Оберіть вкладку під назвою Всі послуги.
- Виберіть розділ Послуги. Там ви побачите два розділи внизу. Називаються вони Сервіс квитанцій і Сервіс довідок.
- Відкрийте той, який вам потрібен. Якщо період користування Приват24 ви проводили якісь фінансові операції, то в першому розділі ви знайдете архів. Оберіть період, коли проводився платіж, виберіть потрібну операцію і ви отримаєте всю необхідну інформацію по ній у форматі чека або квитанції. Документ можна також роздрукувати.
- У розділі довідок можна замовити будь-яку довідку про перекладах, рахунках, депозити, отримати інформацію по коду, рахунку, дати тієї чи іншої операції.
Як отримати квитанцію в Приват24
Якщо ви користуєтеся часто Приват24, то одним із найлегших способів пошуку квитанції буде все ж Архів. У ньому зберігаються відомості за всіма наведеними послугами в банку.
Потрібно вибрати необхідний розділ і миттєво отримати потрібні відомості.
Наприклад, вибираєте Перекази й платежі. Крім вищеописаних опцій, внизу документа можна замовити надсилати на електронну пошту, зберегти в різних форматах, надрукувати на принтері.
Як ще отримати квитанцію
Якщо ви користуєтеся ТЗН або банкоматом, в кінці будь-якої процедури вам буде запропоновано надрукувати чек. Отримати документ можна і в касі. Виписка про виконані дії буде коштувати символічну суму. Важливо пам’ятати, що чеки, квитанції та виписки в банку – це офіційні підтвердження проведених банківських процедур.
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