Скільки отримують вчителі: зарплата педагогів у 2023 році

Наразі в Україні застаріла система оплати праці працівників освіти. Через це заробітна плата невисока. Вчителям обіцяють підвищити суму нарахувань, але коли це станеться, наразі невідомо. Міністр освіти Оксен Лісовий зазначив, що через військові дії підвищити зарплату вчителям складно.

Що впливає на розмір заробітної плати вчителя у 2023 році

Система оплати праці освітян передбачає маленьку базову ставку та купу надбавок. На розмір вчительської заробітної плати впливає:

посадовий оклад;

надбавка за вислугу років;

надбавки за класне керівництво;

надбавка за престижність посади;

винагорода за сумлінну працю;

допомога на оздоровлення у разі надання щорічної відпустки;

надбавки за перевірку зошитів.

Доплата за перевірку зошитів становить:

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у 1-4 класах шкіл загальної середньої освіти — 15%;

з математики — 15%;

з іноземної мови/креслення/технічної механіки (конструювання) — 10%;

з мови та літератури — 20%.

Зміна системи нарахування та оплати праці вчителів — один з дев’яти ключових потоків діяльності МОН.

Зарплата вчителів в Україні 2023

Розгляньмо, скільки отримують педагоги у 2023 році. У МОН розповіли, яку мінімальну та максимальну зарплату отримують педагоги в Україні на сьогодні.

Яка заробітна плата вчителя без стажу

Згідно з даними, найнижчий посадовий оклад на 2023 рік отримує молодий вчитель без стажу роботи — 5 699 грн. До цієї суми також додаються надбавки:

надбавка за вислугу років — 627 грн (10% для молодих вчителів);

надбавка за класне керівництво — 1 300 грн;

надбавка за престижність праці — 1 254 грн;

надбавка за гарну працю — 522 грн;

надбавка на допомогу на оздоровлення (у разі надання щорічної відпустки) — 522 грн.

Так, за даними МОН, середня заробітна плата молодого вчителя без стажу — 10 574 грн.

Яка заробітна плата вчителя першої категорії

Розгляньмо, скільки отримує вчитель першої категорії в Україні. За даними МОН, розмір зарплати вчителя І категорії (6 567 грн + надбавки) — 12 906 грн.

Яка заробітна плата вчителя вищої категорії 2023

Розмір заробітної плати вчителя вищої категорії у 2023 році становить — 7 001 грн. В середньому, з доплатами та надбавками, педагог вищої категорії отримує приблизно 13 759 грн.

Розмір заробітної плати директора закладу ЗСО — (8 679 грн + надбавки) — 16 102 грн.

В матеріалі використані дані статистики заробітної плати за період з грудня 2021 по грудень 2023 років. Ознайомитись можна за посиланням.

Згідно з цими даними, видно, що зарплата вчителів в Україні 2023 невелика. Але протягом 2024-2025 років МОН планує запустити пілотний проєкт оплати праці нового формату в 500 школах.

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