Маємо два сценарії: чого очікувати від курсу долара у лютому 2024 року

Курс долара до гривні у лютому 2024 року визначатиме рішення партнерів щодо макрофінансової допомоги Україні.

Про це Фактам ICTV розповів економічний експерт, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Що впливатиме на курс у лютому

За словами Пендзина, наразі є чітко два сценарії, і залежно від них будуть розвиватися події.

Зараз дивляться

Так, ми досі не маємо рішення ЄС щодо пакету допомоги на суму €50 млрд. Очікується, що держави-члени блоку можуть ухвалити підтримку на саміті в Брюсселі 1 лютого.

Окрім того, поки що Конгрес США не ухвалив допомогу для Києва на суму понад $60 млрд.

Саме рішення партнерів вплине на подальшу економічну ситуацію в Україні: якщо допомогу ухвалять, курс буде стабільним. Якщо макрофін надходитиме з проблемами – курс, імовірно, буде послаблюватися.

Курс долара у лютому 2024 року – прогноз експерта

За словами Пендзина, зараз спостерігаємо укріплення курсу. Це говорить про те, що на сьогодні система більш-менш стабільна.

– Розбалансувати систему може тільки збільшення соціальних виплат. Збільшення соціальних виплат відбувається десь в середині місяця. Тобто, якщо до цього моменту допомоги від партнерів не буде, значить, ми побачимо послаблення курсу, – сказав експерт.

Він зазначив, що у разі проблем з макрофіном, Нацбанк вимушений буде послаблювати курс для того, щоб зберегти валютні резерви і дати Міністерству фінансів додаткові ресурси для виплат. Спершу Мінфін буде шукати можливості збільшити залучення через облігації внутрішньої державної позики.

На четвер, 25 січня, Нацбанк встановив офіційний курс на рівні 37,53 грн за долар.

Раніше у НБУ попередили, що затримка з наданням Україні зовнішньої фінансової допомоги ЄС та США, а також невизначеність щодо термінів та обсягів подальших надходжень у 2024 році можуть негативно позначитися на валютному ринку та курсовій стабільності.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.