Яким буде курс долара у серпні та що на це впливатиме – прогноз

Курс долара в серпні навряд чи значно підвищиться або знизиться, оскільки його регулює Національний банк України.

Яким буде курс долара в серпні

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин озвучив Фактам ICTV прогноз курсу долара на серпень. На його думку, в останній місяць літа він не рухатиметься до показника у 42 грн за один долар.

Експерт з економіки зазначив, що зараз Національний банк України є регулятором. Тому не може бути жодної несподіванки з курсом долара у серпні 2024 року.

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– У нас немає валютного ринку. Що таке валютний ринок? Це купа продавців, купа покупців. У нас зараз купа покупців і один продавець. За яку ціну продавець захоче продати, так і буде. Він одночасно регулятор, він же Національний банк України. Несподіванки не може бути ніякої, – переконаний аналітик.

Водночас Олег Пендзин вважає, що можливий дефолт в Україні ніяк не вплинув би на курс долара.

– Ніяк. Абсолютно. Ми отримуємо на сьогодні макроекономічне фінансування не з комерційного ринку, а Україна як суверен. Жодним чином це не вплинуло б на наше утримання коштів, – наголосив експерт з економіки.

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