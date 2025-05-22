Про припинення вільної торгівлі між Україною та ЄС не йдеться – Стефанішина

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина заявила, що припинення вільної торгівлі між Україною та ЄС не планується. За її словами, європейський ринок залишається відкритим для вітчизняних товарів.

Про це Стефанішина повідомила після завершення робочої поїздки до Брюсселя, куди прибула разом із міністром аграрної політики України та заступником міністра економіки – торговим представником.

Обговорення торгових відносин України та ЄС

Як наголосила посадовиця, під час візиту вдалося розпочати конструктивний діалог щодо напрацювання стабільного довгострокового підходу у сфері торговельних відносин.

Зараз дивляться

22 травня Європейська комісія ухвалила перелік перехідних механізмів, які регулюватимуть український експорт до країн ЄС після завершення чинності автономних торговельних заходів, так званого “торговельного безвізу”. Ці зміни наберуть чинності 6 червня 2025 року.

Стефанішина підкреслила, що нинішнє рішення є тимчасовим і має на меті уникнення негативного сценарію, а також створення сталого підходу в межах угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Рішення щодо нових правил торгівлі буде знайдене до липня

– Про жодне припинення вільної торгівлі не йдеться: ринок ЄС залишається відкритим для українських товарів. Ми домовилися швидко й конструктивно працювати над досягненням довгострокового рішення, – наголосила віцепрем’єрка.

Вона також відзначила, що Євросоюз усвідомлює, наскільки важливими для України в умовах війни є стабільні та зрозумілі правила торгівлі, а також стратегічна роль аграрного експорту в підтримці економіки.

– Є чітка політична воля знайти збалансоване рішення вже до кінця липня 2025, – заявила Стефанішина.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів у тісній співпраці з Єврокомісією продовжує роботу над тим, щоб не допустити повернення до торговельного режиму, який діяв до 2022 року.

Джерело : Європейська правда

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