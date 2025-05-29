На Хмельниччині запустили новий комплекс з виробництва спецпричепів – Кисилевський

Компанія TAD завершила будівництво нового комплексу з виробництва спецпричепів для перевезення негабаритних вантажів у місті Волочиськ Хмельницької області.

Про це повідомив координатор політики Зроблено в Україні у парламенті, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський на своїй сторінці у Facebook.

В Україні запустили новий комплекс з виробництва спецпричепів

– Площа нового виробничого комплексу – 8 тис. кв. м. Він дозволить подвоїти обсяги виробництва підприємства, а також створити 250 додаткових робочих місць, – повідомив Кисилевський.

Обсяг інвестицій у новий виробничий комплекс становить $8 млн. Цей проєкт дозволить компанії TAD налагодити випуск нового виду продукції – модульних спецпричепів.

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Компанія TAD спеціалізується на перевезеннях негабаритних вантажів та виробництві спецпричепів. Трали TAD мають від 2 до 25 вісей з максимальним навантаженням до 300 тонн. На підприємстві зайнято 650 працівників.

Для залучення нових працівників компанія TAD узгодила з міською владою Волочиська будівництво житлового комплексу. Підприємство, зокрема, залучає для роботи у новому виробничому комплексі зварювальників, операторів верстатів з ЧПУ, електриків.

Кисилевський зазначив, що у своїй роботі компанія TAD використовує програми політики розвитку українських виробників Зроблено в Україні. Зокрема, залучені кредити за програмою 5-7-9, продукція реалізується з використанням програми компенсації 15% вартості техніки українського виробництва.

Крім того, на продукцію підприємства поширюються вимоги локалізації під час публічних закупівель.

Джерело: Дмитро Кисилевський

Фото: Дмитро Кисилевський

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