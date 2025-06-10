Інфляція в Україні набирає обертів: як змінилися ціни у травні 2025 року

У травні 2025 року ціни зростали швидше, ніж місяць тому. Інфляція в Україні за цей місяць становила 1,3%, водночас у квітні – 0,7%. А якщо порівнювати з травнем минулого року, то ціни загалом збільшились на 15,9%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, оприлюднені 10 червня.

Інфляція в Україні 2025: як змінилися ціни

У травні 2025 року базова інфляція в Україні продемонструвала незначне зростання – до 0,5%, водночас у квітні вона була 0,4%, а в березні – 1,4%.

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Однак якщо порівнювати з травнем 2024 року, коли показник становив 0,3%, то в річному вимірі базова інфляція зросла до 12,3%.

Як змінилися ціни на споживчому ринку в травні:

продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 2,8%;

зросла вартість фруктів – одразу на 17,6%;

подорожчали свинина, курятина, яловичина, риба, хліб, овочі, макарони та цукор – на 0,7-8,3%;

подешевшали яйця – на 8,7%;

знизилася вартість масла, молока та рису – на 0,8-0,5%;

алкоголь і сигарети подорожчали на 1,4% через зростання вартості тютюну;

одяг і взуття стали дешевшими на 1,9%.

Варто окремо зазначити, що ціни на транспорт у травні зменшилися на 0,1%. Це пов’язано з тим, що відбулося певне здешевлення палива на 1,3% і зниження вартості залізничного проїзду на 0,7%. Водночас проїзд в автобусах і маршрутках подорожчав на 0,5%.

Нагадаємо, у квітні Нацбанк погіршив прогноз інфляції на 2025 рік – з 8,4% до 8,7%. Голова НБУ Андрій Пишний зазначив, що зниження інфляції очікується вже влітку, зокрема завдяки кращому врожаю.

Також регулятор погіршив прогноз базової інфляції на 2025 рік до 8,9%, але дещо покращив очікування на 2026 рік — до 3,0%.

Джерело: Державна служби статистики

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