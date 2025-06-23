Як подати декларацію про доходи онлайн: покрокова інструкція

У 2025 році українці повинні подавати декларації за оновленими правилами, зокрема, зважаючи на те, що податкова значно розширила коло декларантів.

Як подати декларацію про доходи онлайн у 2025 році – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як подати декларацію про доходи онлайн: інструкція

У 2025 році необхідно зробити щорічне декларування доходів, отриманих громадянами у 2024 році.

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Платник податків може обрати зручний для себе спосіб подання податкової декларації про майновий стан і доходи. Це можна зробити як особисто, так і онлайн.

Декларацію у 2025 році можна подати на сайті Державної податкової служби в особистому електронному кабінеті. Для цього зареєструйтеся та зробіть такі кроки:

Зареєструйтеся за допомогою файлового або апаратного ключа. Якщо їх немає, можна зайти за допомогою Дія.Підпис. Перейшовши на сайт Дія, оберіть банк, за допомогою якого потрібно провести ідентифікацію. Далі вас знову перенаправлять до особистого кабінету. Перейдіть у розділ ЕК для громадян та оберіть пункт Податкова декларація про майновий стан і доходи.

Як правильно заповнити декларацію: покроковий гайд

У першому рядку (позначений х) вкажіть тип декларації. У другому вкажіть звітний період (календарний рік).

У третьому вкажіть ПІБ, РНОКПП. У четвертому – місце проживання платника податку.

У п’ятому напишіть найменування органу контролю, до якого подається декларація. У рядку 6 позначкою х позначається резидентський статус платника податку (резидент, нерезидент).

У 10-му рядку вкажіть загальну суму доходів, які включаються до річного оподатковуваного доходу, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір.

У рядку 10.8 вкажіть суму чистого оподатковуваного доходу, отриманого ФОП від провадження господарської діяльності, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування.

У рядку 10.9 зазначте суму чистого оподатковуваного доходу, отриманого фізичною особою.

Вкажіть загальний обсяг доходу фізичної особи, отриманого від провадження господарської діяльності за спрощеною системою оподаткування. Вкажіть доходи від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого або нерухомого майна, які не підлягають оподаткуванню.

Додайте суму річного доходу, податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб/військового збору.

Далі йде 13-й рядок, де треба вказати загальну суму податкових зобов’язань з ПДФО.

В 14-му вкажіть суму ПДФО, на яку зменшуються податкові зобов’язання у зв’язку з використанням права на податкову знижку. Не забудьте зазначити суму сплаченого податку за договором купівлі-продажу об’єкта нерухомості, нотаріальної дії щодо посвідчення якого не вчинено.

У наступному рядку вкажіть суму податків, сплачених за кордоном, на яку платник має право зменшити суму річного податкового зобов’язання.

Зазначте суму податкових зобов’язань з ПДФО та суму військового збору, вкажіть суму зобов’язань з єдиного внеску, що підлягає обов’язковій сплаті.

Вкажіть суму зобов’язань з єдиного внеску, що підлягає обов’язковій сплаті відповідно до договору про добровільну участь.

Вкажіть значення сум податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок у попередніх звітних періодах.

Додайте реквізити банківського рахунку для перерахування коштів у разі повернення надміру сплачених сум податку.

Розпишіть відомості про власне рухоме або нерухоме майно, яке надається в оренду.

Наприкінці додайте підпис платника податку або особи, уповноваженої на заповнення декларації.

Зразок заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи:

З окремими нюансами щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи можна ознайомитись за посиланням.

Як написати листа в ДПС онлайн: інструкція

Підготуйте запит або звернення у вигляді текстового документа. Підписувати документ потрібно за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Далі збережіть документ у форматі PDF. Після цього зайдіть в електронний кабінет платника податків. У боковому меню оберіть пункт Листування з ДПС. Перейдіть у вкладку Облікові дані платника податків і подивіться код. Перші дві цифри будуть означати область, а наступні – район. Поверніться в меню із назвою Листування з ДПС. У першому текстовому полі введіть перші дві цифри коду, а у другому – те, що випадає у меню. У полі під назвою Тематика оберіть найближче за сутністю значення. У полі Короткий зміст вкажіть призначення листа. Прикріпіть файл та натисніть на кнопку Зберегти. Підпишіть та відправте.

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