Юлія Гайдук, редакторка стрічки
Як подати декларацію про доходи онлайн: покрокова інструкція
У 2025 році українці повинні подавати декларації за оновленими правилами, зокрема, зважаючи на те, що податкова значно розширила коло декларантів.
Як подати декларацію про доходи онлайн у 2025 році – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
- Як подати декларацію про доходи онлайн: інструкція
- Як правильно заповнити декларацію: покроковий гайд
- Як написати листа в ДПС онлайн: інструкція
Як подати декларацію про доходи онлайн: інструкція
У 2025 році необхідно зробити щорічне декларування доходів, отриманих громадянами у 2024 році.
Платник податків може обрати зручний для себе спосіб подання податкової декларації про майновий стан і доходи. Це можна зробити як особисто, так і онлайн.
Декларацію у 2025 році можна подати на сайті Державної податкової служби в особистому електронному кабінеті. Для цього зареєструйтеся та зробіть такі кроки:
- Зареєструйтеся за допомогою файлового або апаратного ключа. Якщо їх немає, можна зайти за допомогою Дія.Підпис.
- Перейшовши на сайт Дія, оберіть банк, за допомогою якого потрібно провести ідентифікацію. Далі вас знову перенаправлять до особистого кабінету.
- Перейдіть у розділ ЕК для громадян та оберіть пункт Податкова декларація про майновий стан і доходи.
Як правильно заповнити декларацію: покроковий гайд
- У першому рядку (позначений х) вкажіть тип декларації. У другому вкажіть звітний період (календарний рік).
- У третьому вкажіть ПІБ, РНОКПП. У четвертому – місце проживання платника податку.
- У п’ятому напишіть найменування органу контролю, до якого подається декларація. У рядку 6 позначкою х позначається резидентський статус платника податку (резидент, нерезидент).
- У 10-му рядку вкажіть загальну суму доходів, які включаються до річного оподатковуваного доходу, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір.
- У рядку 10.8 вкажіть суму чистого оподатковуваного доходу, отриманого ФОП від провадження господарської діяльності, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування.
- У рядку 10.9 зазначте суму чистого оподатковуваного доходу, отриманого фізичною особою.
- Вкажіть загальний обсяг доходу фізичної особи, отриманого від провадження господарської діяльності за спрощеною системою оподаткування. Вкажіть доходи від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого або нерухомого майна, які не підлягають оподаткуванню.
- Додайте суму річного доходу, податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб/військового збору.
- Далі йде 13-й рядок, де треба вказати загальну суму податкових зобов’язань з ПДФО.
- В 14-му вкажіть суму ПДФО, на яку зменшуються податкові зобов’язання у зв’язку з використанням права на податкову знижку. Не забудьте зазначити суму сплаченого податку за договором купівлі-продажу об’єкта нерухомості, нотаріальної дії щодо посвідчення якого не вчинено.
- У наступному рядку вкажіть суму податків, сплачених за кордоном, на яку платник має право зменшити суму річного податкового зобов’язання.
- Зазначте суму податкових зобов’язань з ПДФО та суму військового збору, вкажіть суму зобов’язань з єдиного внеску, що підлягає обов’язковій сплаті.
- Вкажіть суму зобов’язань з єдиного внеску, що підлягає обов’язковій сплаті відповідно до договору про добровільну участь.
- Вкажіть значення сум податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок у попередніх звітних періодах.
- Додайте реквізити банківського рахунку для перерахування коштів у разі повернення надміру сплачених сум податку.
- Розпишіть відомості про власне рухоме або нерухоме майно, яке надається в оренду.
- Наприкінці додайте підпис платника податку або особи, уповноваженої на заповнення декларації.
Зразок заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи:
З окремими нюансами щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи можна ознайомитись за посиланням.
Як написати листа в ДПС онлайн: інструкція
- Підготуйте запит або звернення у вигляді текстового документа. Підписувати документ потрібно за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
- Далі збережіть документ у форматі PDF.
- Після цього зайдіть в електронний кабінет платника податків. У боковому меню оберіть пункт Листування з ДПС.
- Перейдіть у вкладку Облікові дані платника податків і подивіться код. Перші дві цифри будуть означати область, а наступні – район.
- Поверніться в меню із назвою Листування з ДПС. У першому текстовому полі введіть перші дві цифри коду, а у другому – те, що випадає у меню.
- У полі під назвою Тематика оберіть найближче за сутністю значення.
- У полі Короткий зміст вкажіть призначення листа.
- Прикріпіть файл та натисніть на кнопку Зберегти. Підпишіть та відправте.