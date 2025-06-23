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Как подать декларацию о доходах онлайн: пошаговая инструкция

Как подать декларацию о доходах: инструкция
Фото: Unsplash

В 2025 году украинцы должны подавать декларации по обновленным правилам, в частности, учитывая, что налоговая значительно расширила круг декларантов.

Как подать декларацию о доходах онлайн в 2025 году – читайте в материале Фактов ICTV.

Как подать декларацию о доходах онлайн: инструкция

В 2025 году необходимо сделать ежегодное декларирование доходов, полученных гражданами в 2024 году.

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Налогоплательщик может выбрать удобный для себя способ представления налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах. Это можно сделать как лично, так и онлайн.

Декларацию в 2025 году можно предоставить на сайте Государственной налоговой службы в личном электронном кабинете. Для этого зарегистрируйтесь и сделайте следующие шаги:

  1. Зарегистрируйтесь с помощью файлового или аппаратного ключа. Если его нет, можно зайти с помощью Дії.Как подать декларацию о доходах: инструкция Фото 1
  2. Перейдя на сайт Дія, выберите банк, с помощью которого необходимо провести идентификацию. Дальше вас снова перенаправят в личный кабинет.
  3. Перейдите в раздел ЭК для граждан и выберите пункт Налоговая декларация об имущественном положении и доходах.

Как правильно заполнить декларацию: пошаговый гайд

  • В первой строке (обозначен х) укажите тип декларации. Во втором укажите отчетный период (календарный год).
  • В третьем укажите ФИО, РНОКПП. В четвертом– место жительства налогоплательщика.
  • В пятом напишите наименование органа контроля, в который подается декларация. В строке 6 отметкой x обозначается резидентский статус плательщика налога (резидент, нерезидент).
  • В 10-й строке укажите общую сумму доходов, включаемых в годовой налогооблагаемый доход, налог на доходы физических лиц, военный сбор.
  • В строке 10.8 укажите сумму чистого налогооблагаемого дохода, полученного ФЛП от производства хозяйственной деятельности, кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения.
  • В строке 10.9 укажите сумму чистого налогооблагаемого дохода, полученного физическим лицом.
  • Укажите общий объем дохода физического лица, полученного от ведения хозяйственной деятельности по упрощенной системе налогообложения. Укажите доходы от операций по продаже (обмену) объектов движимого или недвижимого имущества, не подлежащих налогообложению.
  • Добавьте сумму годового дохода, налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц/военного сбора.
  • Далее следует 13-я строчка, где нужно указать общую сумму налоговых обязательств по НДФЛ.
  • В 14-й напишите сумму НДФЛ, на которую уменьшаются налоговые обязательства в связи с использованием права на налоговую скидку. Не забудьте указать сумму уплаченного налога по договору купли-продажи объекта недвижимости, нотариального действия по удостоверению которого не совершено.
  • В следующей строке укажите сумму налогов, уплаченных за границей, на которую плательщик имеет право уменьшить сумму годового налогового обязательства.
  • Укажите сумму налоговых обязательств по НДФЛ и сумму военного сбора, укажите сумму обязательств по единому взносу, подлежащую обязательной уплате.
  • Укажите сумму обязательств по единому взносу, подлежащую обязательной уплате в соответствии с договором о добровольном участии.
  • Укажите значение сумм налоговых обязательств в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок в предыдущих отчетных периодах.
  • Добавьте реквизиты банковского счета для перечисления средств при возврате излишне уплаченных сумм налога.
  • Распишите сведения о собственном движимом или недвижимом имуществе, которое предоставляется в аренду.
  • В конце добавьте подпись плательщика налога или лица, уполномоченного на заполнение декларации.

Образец заполнения налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах:

С некоторыми нюансами по заполнению налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах можно ознакомиться по ссылке.

Как написать письмо в ГНС онлайн: инструкция

  1. Подготовьте запрос или обращение в виде текстового документа. Подписывать документ нужно с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
  2. Далее сохраните документ в формате PDF.
  3. После этого зайдите в электронный кабинет налогоплательщика. В боковом меню выберите пункт Переписка с ГНС.
  4. Перейдите на вкладку Учетные данные налогоплательщика и посмотрите код. Первые две цифры будут означать область, а следующие – район.
  5. Вернитесь в меню с названием Переписка с ГНС. В первом текстовом поле введите первые две цифры кода, а во втором – то, что выпадает в меню.
  6. В поле под названием Тематика выберите самое ближайшее значение.
  7. В поле Краткое содержание укажите назначение письма.
  8. Прикрепите файл и нажмите кнопку Сохранить. Подпишите и отправьте.
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