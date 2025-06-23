Как подать декларацию о доходах онлайн: пошаговая инструкция

В 2025 году украинцы должны подавать декларации по обновленным правилам, в частности, учитывая, что налоговая значительно расширила круг декларантов.

Как подать декларацию о доходах онлайн в 2025 году – читайте в материале Фактов ICTV.

Как подать декларацию о доходах онлайн: инструкция

В 2025 году необходимо сделать ежегодное декларирование доходов, полученных гражданами в 2024 году.

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Налогоплательщик может выбрать удобный для себя способ представления налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах. Это можно сделать как лично, так и онлайн.

Декларацию в 2025 году можно предоставить на сайте Государственной налоговой службы в личном электронном кабинете. Для этого зарегистрируйтесь и сделайте следующие шаги:

Зарегистрируйтесь с помощью файлового или аппаратного ключа. Если его нет, можно зайти с помощью Дії. Перейдя на сайт Дія, выберите банк, с помощью которого необходимо провести идентификацию. Дальше вас снова перенаправят в личный кабинет. Перейдите в раздел ЭК для граждан и выберите пункт Налоговая декларация об имущественном положении и доходах.

Как правильно заполнить декларацию: пошаговый гайд

В первой строке (обозначен х) укажите тип декларации. Во втором укажите отчетный период (календарный год).

В третьем укажите ФИО, РНОКПП. В четвертом– место жительства налогоплательщика.

В пятом напишите наименование органа контроля, в который подается декларация. В строке 6 отметкой x обозначается резидентский статус плательщика налога (резидент, нерезидент).

В 10-й строке укажите общую сумму доходов, включаемых в годовой налогооблагаемый доход, налог на доходы физических лиц, военный сбор.

В строке 10.8 укажите сумму чистого налогооблагаемого дохода, полученного ФЛП от производства хозяйственной деятельности, кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения.

В строке 10.9 укажите сумму чистого налогооблагаемого дохода, полученного физическим лицом.

Укажите общий объем дохода физического лица, полученного от ведения хозяйственной деятельности по упрощенной системе налогообложения. Укажите доходы от операций по продаже (обмену) объектов движимого или недвижимого имущества, не подлежащих налогообложению.

Добавьте сумму годового дохода, налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц/военного сбора.

Далее следует 13-я строчка, где нужно указать общую сумму налоговых обязательств по НДФЛ.

В 14-й напишите сумму НДФЛ, на которую уменьшаются налоговые обязательства в связи с использованием права на налоговую скидку. Не забудьте указать сумму уплаченного налога по договору купли-продажи объекта недвижимости, нотариального действия по удостоверению которого не совершено.

В следующей строке укажите сумму налогов, уплаченных за границей, на которую плательщик имеет право уменьшить сумму годового налогового обязательства.

Укажите сумму налоговых обязательств по НДФЛ и сумму военного сбора, укажите сумму обязательств по единому взносу, подлежащую обязательной уплате.

Укажите сумму обязательств по единому взносу, подлежащую обязательной уплате в соответствии с договором о добровольном участии.

Укажите значение сумм налоговых обязательств в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок в предыдущих отчетных периодах.

Добавьте реквизиты банковского счета для перечисления средств при возврате излишне уплаченных сумм налога.

Распишите сведения о собственном движимом или недвижимом имуществе, которое предоставляется в аренду.

В конце добавьте подпись плательщика налога или лица, уполномоченного на заполнение декларации.

Образец заполнения налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах:

С некоторыми нюансами по заполнению налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах можно ознакомиться по ссылке.

Как написать письмо в ГНС онлайн: инструкция

Подготовьте запрос или обращение в виде текстового документа. Подписывать документ нужно с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). Далее сохраните документ в формате PDF. После этого зайдите в электронный кабинет налогоплательщика. В боковом меню выберите пункт Переписка с ГНС. Перейдите на вкладку Учетные данные налогоплательщика и посмотрите код. Первые две цифры будут означать область, а следующие – район. Вернитесь в меню с названием Переписка с ГНС. В первом текстовом поле введите первые две цифры кода, а во втором – то, что выпадает в меню. В поле под названием Тематика выберите самое ближайшее значение. В поле Краткое содержание укажите назначение письма. Прикрепите файл и нажмите кнопку Сохранить. Подпишите и отправьте.

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