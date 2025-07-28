Зарплата мобілізованим 2025: сума, як нараховується та чи підвищать зарплати

Президент України Володимир Зеленський має намір звернутися до європейських партнерів із ініціативою підтримати фінансово підвищення грошового забезпечення для українських військовослужбовців. На думку глави держави, це допоможе зменшити нестачу новобранців у лавах ЗСУ.

Збільшення виплат, зокрема одноразових при підписанні контракту, мотивуватиме більше добровольців долучатися до війська.

В Україні мобілізовані особи, які визнані військовозобов’язаними та поповнили лави ЗСУ, інших військових формувань, отримують статус військовослужбовців. Чи зберігаються в такому випадку за ними робочі місця та на яку зарплату розраховувати мобілізованим – читайте в матеріалі.

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Зарплата мобілізованим 2025: суми виплат

Розмір фінансового забезпечення відповідає завданням, які виконують військовослужбовці. Вони отримують зарплати, бонуси та додаткові виплати за виконання бойових завдань, за стаж роботи або за отримання наукового ступеня.

Виплати військовим в Україні нараховують кількома частинами: зарплата згідно з посадою і званням, вислугою. Та винагорода, яку встановлюють за ініціативою президента на період війни.

Додаткові надбавки у 100 тисяч гривень отримують ті військові, які беруть участь в активних бойових діях. А 50 тисяч гривень – військові, які виконують бойові завдання у складі військового органу управління.

На сьогоднішній день мінімальне грошове забезпечення для рекрута становить 20 130 гривень. Далі сума залежить від багатьох факторів, зокрема звання, посади, вислуги років тощо.

Також розрахувати розмір своїх виплат можна всього за кілька кліків. Міноборони запустило онлайн-калькулятор, який дозволяє швидко визначити належні виплати. Для цього потрібно ввести своє звання, вислугу років та тарифний розряд (його можна уточнити у фінансового відділу військової частини).

Чи отримує мобілізований зарплату з місця роботи

Що стосується зарплат мобілізованих з місця роботи, то, за словами юристки Анастасії Сілецької, за працівниками зберігається лише місце роботи та їх посада. Скасовується обов’язок роботодавця нараховувати заробітну плату.

З 19.07.2022 набрав чинності ЗУ Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин від 01.07.2022 р. № 2352.

Де відбулися зміни:

у кодексі законів про працю;

ЗУ Про оплату праці;

ЗУ Про відпустки;

ЗУ Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану.

Працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом, зокрема шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення.

За словами експерта, як описувалося вище, за такими працівниками зберігається лише місце роботи та їхня посада. Скасовується обов’язок роботодавця нараховувати заробітну плату.

Але це є лише правом, а не обов’язком, тому роботодавець може продовжувати виплачувати зарплату за власним бажанням.

Хоча проявити таке бажання мають право тільки приватні фірми, бюджетним – заборонено.

Коли підвищать зарплати військовим

Президент Володимир Зеленський підписав указ №433/2025, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо пропозицій до Бюджетної декларації на 2026–2028 роки. Як повідомляється на сайті Офісу президента, Кабінету міністрів доручено визначити фінансування сектору нацбезпеки й оборони ключовим пріоритетом державного бюджету на вказаний період. Водночас Кабмін має опрацювати питання про грошове забезпечення і збільшення виплат військовим, особам рядового, начальницького складу та поліцейським.

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