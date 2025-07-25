Зеленський проситиме допомоги в ЄС для підвищення зарплат військовим

Президент Володимир Зеленський планує звернутися до європейських партнерів із проханням профінансувати збільшення зарплат військовослужбовцям.

На думку глави держави, це зменшить дефіцит новобранців у Збройних силах, пише Bloomberg.

Підвищення зарплат ЗСУ: Зеленський проситиме допомоги у ЄС

– Раніше європейці відмовлялися надавати фінансування на зарплати нашим військовослужбовцям, лише на зброю. Наші військовослужбовці самі можуть бути зброєю, яка захищає всіх, – сказав Зеленський.

За інформацією видання, українська влада розраховує мотивувати більше добровольців за допомогою суттєвих виплат під час підписання військових контрактів.

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Однак такі заходи серйозно вплинуть на держбюджет: минулого року його дефіцит перевищив 20% ВВП через значні військові витрати.

Зараз Україна фінансово залежить від допомоги міжнародних партнерів, які уникають прямого фінансування військових витрат.

Попри вимоги МВФ, який надає Києву кредитну програму на $16 млрд, уряд не планує підвищувати податки задля зменшення дефіциту.

Як зазначила прем’єрка Юлія Свириденко, міжнародні донори поки що гарантували лише близько половини з $75 млрд, необхідних Україні на два роки.

Зеленський уточнив, що щороку Україні потрібно $25 млрд на виробництво безпілотників, глушилок та ракет.

Це, за його словами, призведе до дефіциту бюджету на рівні $65 млрд наступного року.

Президент повідомив, що вже обговорив питання фінансування з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Франції Еммануелем Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та представниками США.

Нагадаємо, у червні Зеленський увів у дію рішення РНБО Про пропозиції до Бюджетної декларації на 2026–2028 роки, яке стосується фінансування сектору безпеки та оборони.

У документі йдеться про те, що саме ці напрями мають бути пріоритетними у формуванні держбюджету на згаданий період.

У проєкті державного бюджету на 2025 рік на оборону закладено 2,223 трильйона гривень. У першому кварталі 2025-го видатки на безпеку та оборону становили 73,5% усіх бюджетних витрат.

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