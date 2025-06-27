Зеленський доручив збільшити виплати військовим

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО Про пропозиції до Бюджетної декларації на 2026–2028 роки за статтями, пов’язаними із забезпеченням національної безпеки та оборони України.

Відповідний указ глави держави №433/2025 оприлюднено на сайті Офісу президента.

Виплати військовим – що зміниться

Згідно з документом, Кабінету міністрів наказано визначити протягом 2026-2028 років основним пріоритетом державного бюджету фінансування за статтями, пов’язаними з забезпеченням національної безпеки і оборони України.

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Водночас Кабмін має опрацювати питання про грошове забезпечення та збільшення виплат військовим, особам рядового, начальницького складу та поліцейським.

Крім цього, доручено здійснити дії для забезпечення виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі громадян та смерті внаслідок поранення, отриманого під час дії воєнного стану.

Протягом 2026-2028 років Кабінет міністрів має інформувати Апарати РНБО щомісяця до 15 числа про стан фінансування органів сектору безпеки і оборони України, зокрема державних цільових оборонних програм.

У відповідь вони мають забезпечити контроль за дотриманням умов і термінів виконання державних контрактів (договорів) на закупівлю товарів, робіт і послуг оборонного призначення, зокрема стану погашення дебіторської заборгованості.

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