Середня зарплата в Україні може зрости до майже 40 тис. грн: прогноз Кабміну

Середня зарплата в Україні зростатиме щорічно протягом наступних трьох років.

Такий прогноз закладено у Бюджетній декларації, яку затвердив Кабмін.

Середня зарплата в Україні: прогноз фахівців

Згідно з документом, середня зарплата в Україні у 2025 році становитиме 24 389 грн, а далі буде поступово зростати.

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Прогноз справді амбітний, адже найбільший стрибок очікується вже у 2026-му: 30 240 грн, у 2027 — 35 268 грн.

Якщо все піде за планом, то середня зарплата в Україні 2028 року буде майже 40 тис. грн. Це означає, що багато українців можуть реально розраховувати на суттєві доходи.

Крім того, уряд передбачає підвищення рівня офіційної зайнятості: 7,5 млн осіб у 2026–2027 роках і 7,6 млн — у 2028 році.

Згідно з Бюджетною декларацією, також планується поетапне підвищення мінімальної зарплати:

2026 — 8 688 грн

2027 — 9 374 грн

2028 — 10 059 грн

Але попри позитивну динаміку, ринок праці змінюється — на тлі дефіциту кадрів у деяких професіях (наприклад, у сфері торгівлі, логістики чи обслуговування) роботодавці вже зараз пропонують зарплати до 80 тис. грн.

Отже, середня зарплата в Україні 2025–2028 років матиме стабільну тенденцію до зростання.

Нагадаємо, що положення та показники бюджетної декларації на 2026–2028 роки базуються на ключових пріоритетах, що підтримують курс України на європейську інтеграцію та відповідають стратегічним напрямам державного розвитку.

Джерело : Урядовий портал

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