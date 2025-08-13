Стипендія за здачу НМТ: хто зможе отримати 10 000 грн від держави

З 1 вересня уряд збільшить розмір президентських стипендій для різних категорій здобувачів освіти, а саме для учнів професійно-технічних навчальних закладів, студентів коледжів і технікумів, а також студентів університетів та аспірантів.

Наступного року планується розширення цього підвищення на всіх студентів закладів вищої освіти.

Хто зможе отримати стипендію за успішну здачу НМТ, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

10 000 грн за успішну здачу НМТ: що відомо

Під час молодіжного форуму, присвяченого новим можливостям для молоді України, також оголосили додаткову ініціативу.

Стипендію у 10 тисяч гривень за успішну здачу НМТ отримають цьогорічні випускники. Йдеться про школярів, які складуть НМТ на 185 і більше балів. Крім того, кількість президентських стипендій збільшиться до 400.

Після підвищення, з 1 вересня, розмір президентських стипендій буде становити:

для учнів профтехів – 6 320 грн,

студентів коледжів і технікумів – 7 600 грн,

студентів університетів – 10 000 грн,

для аспірантів – 23 700 грн.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що за дорученням Президента вже наступного року стипендії планують підвищити для всіх студентів, наголосивши, що таке рішення давно на часі.

Свириденко наголосила, що частина ініціатив щодо молоді уже реалізується, а деякі, як-от гранти для креативних індустрій, уряд презентує найближчим часом. Також планується збільшити розмір грантів для молоді на започаткування бізнесу в межах програми Власна справа, зі 150 тис. грн до 200 тис. грн.

Ще одним завданням є спрощення процедури вступу до українських закладів вищої освіти, зокрема розгляд можливості проведення зимової вступної кампанії, щоб абітурієнтам не доводилося чекати цілий рік.

Фото: Юлія Свириденко

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.