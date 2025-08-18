Коли дозволять виїзд чоловікам віком 18-22 років за кордон: відповідь Свириденко

Уряд готується ухвалити постанову щодо виїзду чоловіків віком 18-22 років за кордон.

Документ можуть ухвалити до кінця цього тижня.

Про це в коментарі Суспільному повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Виїзд чоловіків віком 18-22 років за кордон: що відомо

За словами очільниці уряду, рішення ухвалюватиметься на рівні Кабінету Міністрів і не потребуватиме змін до чинного законодавства.

– Думаю, що до кінця цього тижня вже фіналізуємо, – сказала Свириденко.

Також Юлія Свириденко додала, що наразі подробиць щодо постанови про виїзд чоловіків віком 18-22 років за кордон немає.

Варто зауважити, що в серпні 2025 року правила виїзду чоловіків за кордон залишаються незмінними. Перелік категорій осіб, яким дозволено виїзд за кордон, наразі не змінювався.

У період воєнного стану чоловікам призовного віку відмовлять у виїзді за кордон, якщо вони не мають при собі військово-облікового документа та додаткових документів, які дають право на виїзд.

Нагадаємо, нещодавно голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що у профільному комітеті ВР наразі обговорюють можливості надання дозволу чоловікам до 25 років виїжджати за кордон.

Також ще у травні народний депутат Федір Веніславський, який входить до комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, заявив, що в Україні розглядають можливість змінити правила виїзду чоловіків за кордон.

