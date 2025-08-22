Пільги на комунальні послуги: хто має право та як їх отримати

Пільги на комунальні послуги – це один із ключових інструментів соціальної підтримки населення. Вони покликані забезпечити громадянам додаткові гарантії та сприяти підвищенню рівня їхнього добробуту.

Завдяки системі пільг держава надає можливість зменшити фінансове навантаження на окремі категорії громадян.

Хто має право на пільги на оплату комунальних послуг та за яких умов, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Пільги на комунальні послуги: хто може оформити

Нагадаємо, що з 1 травня 2025 року в Україні діють оновлені правила надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Основним критерієм для отримання пільги є сукупний дохід родини.

За новим механізмом пільга розраховується з урахуванням середньомісячного доходу сім’ї за останні шість місяців. Якщо в перерахунку на одну особу цей показник не перевищує 4 240 грн (це встановлений на 2025 рік розмір податкової соціальної пільги), тоді родина може претендувати на часткову компенсацію комунальних витрат.

Водночас для окремих категорій громадян пільги залишаються незалежними від рівня доходів.

Хто може оформити пільги на комунальні послуги незалежно від рівня доходу:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України;

члени родин полеглих ветеранів війни;

учасники Революції Гідності, які зазнали ушкоджень.

Хто має право на пільги на комунальні послуги з урахуванням доходів

реабілітовані громадяни, які отримали інвалідність внаслідок репресій, а також пенсіонери;

постраждалі від Чорнобильської катастрофи (І та ІІ категорії), вдови та вдівці померлих ліквідаторів, опікуни дітей загиблих ліквідаторів;

дружини або чоловіки померлих осіб, чия смерть пов’язана з ліквідацією наслідків інших ядерних аварій чи випробувань, якщо вони не вступили в повторний шлюб;

колишні військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю під час служби, а також сім’ї військових, які загинули чи зникли безвісти;

батьки та інші члени сімей загиблих військовослужбовців;

ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Нацполіції та інших держорганів, а також вдови й вдівці померлих ветеранів;

колишні неповнолітні в’язні нацистських концтаборів і гетто, а також їхні діти, народжені в місцях примусового утримання;

депортовані особи, які досягли пенсійного віку або отримали інвалідність.

У ПФУ наголошують, що пільги на комунальні послуги в Україні нараховуються автоматично, без потреби у додатковому зверненні громадян до Пенсійного фонду.

Джерело : Пенсійний фонд

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.