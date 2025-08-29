Скоро перше вересня, діти підуть до школи, і саме час подумати про кишенькові гроші. Важливо визначити суму так, щоб дитині вистачало не лише на обіди, а й на дрібні розваги чи покупки під час перерв.

Правильне планування допоможе дитині навчитися розподіляти кошти, робити вибір і не витрачати все одразу.

Скільки давати грошей дитині в школу та як часто це робити, читайте в нашому матеріалі.

Кишенькові гроші для дітей в школу: що це

Кишенькові гроші — це невелика регулярна сума, якою дитина розпоряджається самостійно. Їх не варто плутати з коштами на обіди, проїзд чи шкільні потреби, адже ними керують батьки. Це саме власний бюджет дитини. Саме з них можна купити смаколик, дрібницю в магазині або відкласти на щось більше.

Умовно можна розділити фінанси на три категорії:

гроші на школу, а саме транспорт, харчування, канцтовари (керують дорослі);

кишенькові витрати – це кошти для самостійного використання;

особисті гроші – це подарунки на свята чи дні народження (зазвичай більша сума, іноді рішення ухвалюється спільно).

Сьогодні кишенькові гроші можна давати не лише готівкою, а й на дитячу банківську картку. Зазвичай це доступно з 12–14 років. Такий формат має плюси:

батьки бачать витрати, але не обмежують вибір;

поповнювати картку простіше, ніж щоразу шукати готівку;

підліток поступово знайомиться з банківськими сервісами.

Навіщо дитині кишенькові гроші та коли їх давати

Кишенькові гроші допомагають стати самостійнішими, адже дитина вчиться робити вибір, планувати витрати, розуміти різницю між “хочу” і “потрібно”. Вони дозволяють краще навчитися управляти власним бюджетом у дитинстві, коли ризики мінімальні.

З якого віку починати давати гроші:

5–6 років. Можна давати невелику суму на морозиво чи сік. Це не регулярні виплати, а радше тренування вмінь робити вибір.

8–9 років. Доречно перейти до щотижневих сум. Головне пояснити, що гроші видаються на тиждень, і дитина має навчитися їх розподіляти.

11–12 років. Настає час місячного бюджету. Тут важливо дозволити повну свободу у витратах, але при цьому вести розмови про те, наскільки вдалою була стратегія.

Паралельно варто пояснювати, як влаштований сімейний бюджет: які витрати є обов’язковими, а які можна відкласти на розваги чи покупки. Це допоможе дитині зрозуміти, що ресурси обмежені, а планування необхідне.

Скільки грошей давати дитині в школу: поради

Розмір кишенькових грошей залежить від віку, потреб, характеру дитини та можливостей сім’ї. Простий спосіб обчислення – це підрахувати, скільки ви зазвичай витрачаєте на снеки, дрібні покупки, прохання “ну купи”. Саме ця сума і може стати основою щомісячного бюджету дитини.

Наприклад, якщо на такі витрати йде 300 грн на місяць, дайте їх дитині одразу. Нехай вона вирішує, розтягнути на місяць чи витратити швидше. Якщо гроші закінчаться за тиждень, то це також досвід, який навчить планувати.

Щоб ця практика була ефективною, дотримуйтеся правил. Тому сума має бути постійною, а гроші видаються в чітко визначений день.

Не підвищуйте суму через гарну поведінку і не забирайте через погану, адже кишенькові гроші не мають бути інструментом покарання чи нагороди. Але якщо дитина витратила все одразу, то не давайте “аванс”, інакше навчальний сенс зникне.

Скільки кишенькових грошей давати дитині у 2025 році в школу: суми

Скільки грошей давати дитині на школу, залежить від сімейного бюджету: чим більше фінансових можливостей у родини, тим більше коштів можна виділити на дитину. Також важливо враховувати розмір населеного пункту, вік та стать дитини.

Скільки грошей давати дитині в школу:

Загалом, якщо бюджет сім’ї невеликий (до 30 000 грн на місяць), хлопчику молодшої школи (6-9 років) у великому місті варто давати приблизно 70 грн на тиждень, а дівчинці — близько 80 грн. Якщо ж бюджет сім’ї становить 60 000 грн на місяць, то хлопчику слід виділяти близько 100 грн на тиждень, а дівчинці — 120 грн.

Для дітей 10–12 років, коли потреби зростають, сім’я з бюджетом до 30 000 грн у великому місті може давати хлопчику до 100 грн на тиждень, а дівчинці — до 110 грн. Якщо бюджет родини перевищує 60 000 грн, то хлопчику можна давати до 150 грн на тиждень, а дівчинці — до 160 грн.

Що стосується підлітків 13 років і старше, це більш складний вік, коли діти більше спілкуються, відвідують кіно, кафе, витрачають гроші на колекційні фігурки та інші захоплення. У такому випадку сума кишенькових грошей значно зростає:

Хлопчику у великому місті при місячному бюджеті родини 30 000 грн варто давати близько 500 грн на тиждень, дівчинці — 550 грн.

Якщо сім’я має місячний бюджет 60 000 грн, то хлопчику можна давати 900 грн на тиждень, а дівчинці — 950 грн. У маленьких містечках або за невеликого бюджету, ці суми, звичайно, будуть меншими.

Починаючи з 16 років, діти активніше займаються хобі, зустрічаються з друзями та витрачають гроші на комп’ютерні ігри або додатки. У великому місті при бюджеті сім’ї 30 000 грн хлопчику варто виділяти близько 1 000 грн на тиждень, а дівчинці — 1 100 грн. Якщо бюджет сім’ї 60 000 грн, то витрати хлопця можуть сягати 2 000 грн на тиждень, а дівчини — до 2 100 грн на місяць.

