Дистанційне навчання 2025-2026: які нововведення чекають на школярів

З початком нового навчального року в Україні не очікується суттєвих чи радикальних змін у сфері дистанційної освіти. Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий під час щорічної освітньої конференції Серпнева-2025: освіта для мінливого світу.

Більш детально про те, яким буде дистанційне навчання у 2025-2026 році, читайте в нашому матеріалі.

Чи скасують дистанційне навчання у 2025-2026 році

За словами Лісового, система організації онлайн-навчання продовжить працювати у звичному режимі.

– Насправді ніяких надзвичайних змін в організації форматів дистанційного навчання не відбувається. Ми скасували наказ №1112, який вводив певні обмеження й зміни щодо кількості учнів у дистанційних класах, – зазначив Лісовий.

Таким чином, скасування наказу №1112 не вплине на дистанційне навчання. Але тепер саме місцеві громади отримують право самостійно визначати, скільки дистанційних класів створювати і яка буде кількість учнів у кожному з них. Основним орієнтиром, підкреслив Лісовий, залишається забезпечення якості освіти.

Особливий акцент робиться на підтримці малих шкіл і тих навчальних закладів, що розташовані у прифронтових районах. Більшість освітніх установ уже забезпечені сучасними цифровими платформами та інструментами для організації дистанційного навчання. Для тих же закладів, які ще не мають відповідних ресурсів, держава передбачила окремі програми забезпечення.

В яких регіонах буде виключно дистанційне навчання

Заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова уточнила, що дистанційне навчання залишається повноцінною й офіційно визнаною формою здобуття освіти. У 2025/2026 навчальному році в онлайн-форматі здобуватимуть знання:

діти, які наразі перебувають за межами України;

учні, що мешкають на тимчасово окупованих територіях;

школярі з прифронтових регіонів, де відсутня можливість організувати очне або змішане навчання.

Для цих категорій учнів передбачено два типи дистанційних класів:

Класи з повною освітньою програмою працюватимуть для дітей, які не мають можливості відвідувати школу офлайн.

Класи з українознавчим компонентом створені для учнів, що перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях та вже відвідують місцеві школи.

Обидва формати можуть відкриватися, якщо наповнюваність дистанційного класу буде більшою, ніж п’ять учнів. При цьому “українознавчий компонент” створено спеціально для дітей за кордоном, аби уникнути подвійного навчального навантаження.

Ба більше, українська програма інтегрується з місцевою, щоб школярі не проводили по шість і більше годин щодня у двох різних школах.

Тривалість навчального року

Кабінет Міністрів України 20 серпня ухвалив постанову, якою визначено, що навчальний рік 2025/2026 триватиме з 1 вересня 2025 року до 30 червня 2026 року. Саме 30 червня встановлено як кінцеву граничну дату завершення навчального процесу.

Проте конкретні дати закінчення занять, початку і тривалості канікул визначатимуться педагогічними радами окремих закладів освіти. При ухваленні таких рішень враховуватимуться кілька ключових чинників:

рівень навчального навантаження на дітей і педагогів;

безпекова ситуація у регіоні;

фізичний і психологічний стан учнів;

готовність вчителів до різних форматів навчання.

Таким чином, у різних школах навчальний рік може завершитися у травні, в червні або ж продовжитися у вигляді додаткових освітніх активностей: консультацій, індивідуальних занять, проєктних днів чи навчальних екскурсій. Як підкреслюють у МОН, такі формати є правом, а не обов’язком шкіл.

Отже, у новому навчальному році дистанційна освіта залишиться доступною і гнучкою, при цьому громади та школи отримають більше самостійності у її організації, а держава продовжить забезпечувати цифровими ресурсами ті заклади, які цього потребують.

Джерело : Міносвіти

