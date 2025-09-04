Розмір пенсії за віком в Україні визначається індивідуально під час призначення та залежить від кількох ключових факторів: тривалості страхового стажу, рівня офіційної заробітної плати та року виходу на пенсію.

Факти ICTV підрахували, якою буде пенсія при зарплаті 40 000 гривень.

Базова формула розрахунку пенсії

Згідно із законом Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, пенсія розраховується за формулою:

Зараз дивляться

П = Зп × Кс

де:

П – розмір пенсії,

Зп – заробітна плата для розрахунку (середня по країні, помножена на індивідуальний коефіцієнт зарплати),

Кс – коефіцієнт страхового стажу.

Мінімальний стаж для виходу на пенсію

У 2025 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати мінімум 32 роки страхового стажу. У нашому прикладі візьмемо 35 років, що повністю відповідає вимогам.

Коефіцієнт стажу розраховується так:

Кс = 35 років × 12 місяців / 1200 = 0,35

Тож кожен рік стажу додає приблизно 1% до розміру пенсії від базової розрахункової зарплати.

Середня зарплата для розрахунку пенсії

За даними Пенсійного фонду України, для розрахунку пенсії у 2025 році враховується середня зарплата за 2022–2024 роки – 15 057,09 грн.

Для місячного коефіцієнту у серпні 2025 року використовується середня зарплата 20 455,65 грн.

Скільки буде пенсії при зарплаті 40 000 гривень

Для того щоб обчислити, яку пенсію отримуватиме людина із зарплатою 40 000 гривень, спочатку визначимо індивідуальний коефіцієнт зарплати (Кз) як співвідношення вашої зарплати до середньої по країні:

Кз = 40 000 / 20 455,65 ≈ 1,96

Далі множимо середню зарплату для розрахунку пенсії за останні три роки на індивідуальний коефіцієнт:

Зп = 15 057,09 × 1,96 ≈ 29 511,88 грн

Потім застосовуємо коефіцієнт страхового стажу:

П = 29 511,88 × 0,35 ≈ 10 329 грн

Якщо ж індивідуальний коефіцієнт зарплати становить 2,5, то пенсія при зарплаті 40 000 буде:

П = 15 057,09 × 2,5 × 0,35 ≈ 13 171 грн

Але коефіцієнт 1,96 можна застосовувати лише якщо зарплата протягом всього трудового життя була приблизно вдвічі більшою за середню. Якщо у деякі роки доходи були менші, коефіцієнт для цих періодів буде нижчим, і пенсія, відповідно, зменшиться.

Як можна збільшити пенсію

Розмір пенсії залежить від трьох ключових факторів:

Коефіцієнт страхового стажу. Отже, чим більший офіційний стаж, тим більший коефіцієнт і пенсія. Кожен рік роботи додає приблизно 1% від базової зарплати для розрахунку.

Індивідуальний коефіцієнт зарплати відображає співвідношення вашої зарплати до середньої по країні за весь період роботи. Чим вища зарплата, тим вищий коефіцієнт.

Середня зарплата по країні за останні три роки. Цей показник постійно оновлюється і впливає на розмір пенсії. Якщо середня зарплата зростає, то й пенсія для тих, хто виходить на пенсію пізніше, буде більшою.

Наприклад, у 2025 році середня зарплата для обчислення під час виходу на пенсію становить 15 057 грн. Якщо ж у 2026–2027 роках вона зросте, розмір пенсії при зарплаті 40 000 гривень також збільшиться.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.