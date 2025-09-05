Студенти вже повернулися за парти з початку навчального року, і багатьох цікавить, чи зростуть стипендії у 2025 році. І дійсно, уряд передбачив підвищення виплат для певних категорій студентів. 

Чи буде підвищення стипендій у 2025 році, читайте в нашому матеріалі. 

Чи будуть підвищувати стипендії у 2025 році 

Починаючи з 1 вересня 2025 року, будуть підвищені стипендії, проте це стосується лише президентських стипендій. Уряд ухвалив зміни до Постанови №1047, які передбачають збільшення виплат для найуспішніших студентів. 

Зараз дивляться

Водночас розмір звичайних академічних та соціальних стипендій поки що залишився без змін. 

Нові розміри президентських стипендій з 1 вересня 2025 року: 

  • Учні професійно-технічних закладів – 6 320 грн 
  • Студенти коледжів і технікумів – 7 600 грн 
  • Студенти університетів – 10 000 грн 
  • Аспіранти – 23 700 грн 

З 1 вересня учні, які набрали на Національному мультипредметному тесті (НМТ) 185 балів і більше, зможуть отримати президентську стипендію у розмірі 10 тисяч гривень на рік. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко. 

Вона також зазначила, що кількість таких стипендій буде збільшена до 400. 

Чи підвищать академічні стипендії студентам у 2025 році 

Збільшення стосується виключно президентських стипендій і не поширюється на інші види стипендіальних виплат. Отже, звичайних студентів підвищення не стосується. 

Президент Володимир Зеленський повідомив, що домовився з урядом про розробку плану щодо підвищення стипендій для всіх студентів із наступного року (2026), проте наразі ці зміни ще не впроваджено. 

Читайте також
Президентська стипендія 2025: розмір та хто може отримати
президентська стипендія 2024

Пов'язані теми:

Президент Українистипендіїстуденти
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.