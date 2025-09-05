Студенти вже повернулися за парти з початку навчального року, і багатьох цікавить, чи зростуть стипендії у 2025 році. І дійсно, уряд передбачив підвищення виплат для певних категорій студентів.

Чи буде підвищення стипендій у 2025 році, читайте в нашому матеріалі.

Чи будуть підвищувати стипендії у 2025 році

Починаючи з 1 вересня 2025 року, будуть підвищені стипендії, проте це стосується лише президентських стипендій. Уряд ухвалив зміни до Постанови №1047, які передбачають збільшення виплат для найуспішніших студентів.

Водночас розмір звичайних академічних та соціальних стипендій поки що залишився без змін.

Нові розміри президентських стипендій з 1 вересня 2025 року:

Учні професійно-технічних закладів – 6 320 грн

Студенти коледжів і технікумів – 7 600 грн

Студенти університетів – 10 000 грн

Аспіранти – 23 700 грн

З 1 вересня учні, які набрали на Національному мультипредметному тесті (НМТ) 185 балів і більше, зможуть отримати президентську стипендію у розмірі 10 тисяч гривень на рік. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Вона також зазначила, що кількість таких стипендій буде збільшена до 400.

Чи підвищать академічні стипендії студентам у 2025 році

Збільшення стосується виключно президентських стипендій і не поширюється на інші види стипендіальних виплат. Отже, звичайних студентів підвищення не стосується.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що домовився з урядом про розробку плану щодо підвищення стипендій для всіх студентів із наступного року (2026), проте наразі ці зміни ще не впроваджено.

