Україна затвердила переліки критичних мінералів і родовищ для інвесторів

Кабінет Міністрів України затвердив переліки стратегічних і критичних мінералів, а також визначив 86 об’єктів надрокористування, які будуть передані інвесторам через аукціони та конкурси на укладення угод про розподіл продукції (УРП).

Про це повідомляє Міндовкілля.

Які корисні копалини та родовища Україна відкриває для інвестицій

Йдеться про 60 ділянок, які виставлять на електронні аукціони, і 26, що передадуть у межах конкурсів УРП. Серед мінералів – літій, титан, мідь, ванадій, уран та інші корисні копалини, які мають критичне значення для енергетики, промисловості й оборони.

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Рішення Кабміну ухвалено відповідно до Закону № 4154-IX щодо оновлення державної програми розвитку мінерально-сировинної бази та виконання розділу 13 Плану Ukraine Facility. Також документ є частиною зобов’язань у межах Угоди з урядом США про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук зазначила, що затвердження переліків дозволить ефективно управляти надрами, посилити обороноздатність, залучити інвестиції та забезпечити довгостроковий економічний розвиток.

Згідно з рішенням уряду:

11 корисних копалин визначено як стратегічно важливі (зокрема титан, мідь, уран, флюорит);

визначено як стратегічно важливі (зокрема титан, мідь, уран, флюорит); 28 копалин віднесено до критичних, включаючи рідкісноземельні, літій, цезій, скандій тощо;

віднесено до критичних, включаючи рідкісноземельні, літій, цезій, скандій тощо; 60 ділянок надр буде передано через аукціони;

буде передано через аукціони; 26 ділянок – через конкурси УРП.

Очікується, що ці кроки посилять інвестиційну привабливість видобувної галузі та сприятимуть інтеграції України до ринку критичної сировини ЄС.

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