За ініціативою Київського міського голови Віталія Кличка, у столиці заплановано виплату одноразової адресної допомоги до Дня захисників і захисниць України, на загальну суму 90 мільйонів гривень. Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

Хто отримає адресну допомогу до Дня захисників і захисниць України у Києві, читайте в нашому матеріалі.

Адресна допомога до Дня захисників і захисниць України: хто отримає

За словами Марини Хонди, виплати охоплять понад 68 тисяч киян у межах міської цільової програми “Підтримка киян – Захисників та Захисниць України”.

Адресну допомогу до Дня захисників України у Києві отримають такі категорії осіб:

військовослужбовці та ветерани з інвалідністю, отриманою внаслідок війни;

учасники Революції Гідності, які зазнали поранень;

члени сімей полонених, зниклих безвісти та загиблих Захисників і Захисниць;

родини Героїв України;

Захисники та Захисниці столиці.

Кошти будуть нараховані автоматично для киян, які перебувають на обліку в органах соціального захисту населення Києва або у Головному управлінні Пенсійного фонду України в місті та фактично проживають у столиці.

Адресна допомога до Дня захисників і захисниць України: розмір

Розмір допомоги залежить від категорії отримувача й коливається від 1 200 до 2 500 гривень. Ознайомитися з конкретними сумами виплат та розпорядженням можна тут.

Найбільшу суму допомоги — 2 500 грн — отримають Захисники та Захисниці України, які мають інвалідність першої групи внаслідок війни. Також 2 500 грн передбачено для осіб, які зазнали поранень, контузій або каліцтв під час Революції Гідності та мають статус інваліда війни першої групи.

Марина Хонда наголосила, що місто системно підтримує Захисників і Захисниць та їхні родини, впроваджує зручні цифрові сервіси для швидкого доступу киян до інформації про всі види допомоги та завжди стоятиме на боці своїх героїв.

Джерело : КМДА

