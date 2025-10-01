1 жовтня в Україні відзначають День захисників і захисниць – свято сили, відваги та вдячності тим, хто боронить державу.

Цього дня варто привітати воїнів, які протистоять російській агресії, і згадати тих, хто віддав життя за нашу свободу і незалежність.

Українські зірки публічно подякували захисникам і захисницям, а також закликали громадян продовжувати донатити і працювати задля перемоги нашої держави.

День захисників і захисниць України: привітання зірок

Артист Дмитро Монатик поділився серією фото з військовими та наголосив, що саме завдяки їм ми маємо змогу змогу жити, працювати та мріяти у вільній країні.

– З Днем захисників і захисниць України! Дякуємо кожному й кожній з вас за силу, відвагу та відданість. Світла пам’ять усім, хто віддав своє життя у боротьбі за нашу незалежність. Ми ніколи цього не забудемо. Продовжуємо донатити і працювати на перемогу України! – написав співак.

Маша Єфросиніна закликала українців щодня зупинятися о 09:00 на хвилину мовчання, щоб віддати шану захисникам і захисницям, чиї серця зупинилися в боротьбі за наше майбутнє. Телеведуча зазначила, що шанувати й дякувати – це найменше, що ми можемо зробити для військових.

– Зустрівши захисника чи захисницю, зупиніться. Щоб сказати дякую тим, хто стоїть за нашу землю на півночі, на сході і на півдні. Зупиніться, щоб ніколи не зупинялося живе серце нашої країни. Шанувати й дякувати – це найменше, що ми можемо зробити для тих, хто готовий віддати найдорожче, захищаючи світло життя від темряви смерті. Моя вам пошана, повага і вдячність, наші захисники та захисниці! – написала вона.

Джамала поділилася історією про свого 7-річного сина Еміра, якому в школі дали завдання намалювати малюнок для захисників. Хлопчик вирішив намалювати будинок, адже хоче, щоб всі військові повернулися додому.

– Я теж хочу, щоб усі повернулися. І дякую вам за кожен день, за кожну ніч із сім’єю й дітьми, за кожен поцілунок і усмішку, за кожну написану пісню, за кожен заспіваний концерт, за миті радості й миті щастя під час війни. Дякую вам. Низький уклін і слава героям. Вічна пам’ять загиблим, – написала співачка.

Злата Огнєвіч опублікувала відео, на якому виконує трек Буревіями для військових. Співачка подякувала захисникам за їхню силу, відвагу та незламність.

– Завдяки вам ми можемо жити, творити, працювати і мріяти про мирне майбутнє. Ваші серця, сповнені мужності, надихають нас не здаватися, цінувати життя і берегти один одного. Ви – наша опора, гордість і щире натхнення. Дякую, – написала Огнєвіч.

Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук переконаний, що саме завдяки захисникам і захисницям в Україні все буде добре.

– Сьогодні — День захисників і захисниць. Я щиро вітаю всіх, хто нині виконує надважливе для нашої нації завдання — захист українського народу та української землі. Я пишаюся дружбою з багатьма з вас. І я знаю, що передусім саме завдяки вам — все буде добре! – написав музикант.

Світлана Тарабарова зазначила, що сьогоднішнє свято – про силу, вдячність і про тих, хто щодня бореться за те, щоб ми могли обіймати дітей, прокидатися вдома, співати, жити.

– Я не знаю, чи знайдуться в світі слова, які зможуть передати всю глибину вдячності. Але я знаю – кожне моє слово, кожна пісня сьогодні – для них. Ви – наша сила, наш спокій, наша гордість. Обіймаю кожного із вдячністю, – додала артистка.

