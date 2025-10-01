По инициативе Киевского городского головы Виталия Кличко, в столице запланирована выплата единовременной адресной помощи ко Дню защитников и защитниц Украины на общую сумму 90 миллионов гривен. Об этом сообщила заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляемых полномочий Марина Хонда.

Кто получит адресную помощь ко Дню защитников и защитниц Украины в Киеве, читайте в нашем материале.

Адресная помощь ко Дню защитников и защитниц Украины: кто получит

По словам Марины Хонды, выплаты охватят более 68 тысяч киевлян в рамках городской целевой программы “Поддержка киевлян – Защитников и Защитниц Украины”.

Адресную помощь ко Дню защитников Украины в Киеве получат следующие категории лиц:

военнослужащие и ветераны с инвалидностью, полученной в результате войны;

участники Революции Достоинства, получившие ранения;

члены семей пленных, пропавших без вести и погибших Защитников и Защитниц;

семьи Героев Украины;

Защитники и Защитницы столицы.

Средства будут начислены автоматически для киевлян, которые состоят на учете в органах социальной защиты населения Киева или в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в городе и фактически проживают в столице.

Адресная помощь ко Дню защитников и защитниц Украины: размер

Размер помощи зависит от категории получателя и колеблется от 1 200 до 2 500 гривен. Ознакомиться с конкретными суммами выплат и распоряжением можно здесь.

Наибольшую сумму помощи — 2 500 грн — получат Защитники и Защитницы Украины, имеющие инвалидность первой группы в результате войны. Также 2 500 грн предусмотрено для лиц, получивших ранения, контузии или увечья во время Революции Достоинства и имеющих статус инвалида войны первой группы.

Марина Хонда подчеркнула, что город системно поддерживает Защитников и Защитниц и их семьи, внедряет удобные цифровые сервисы для быстрого доступа киевлян к информации обо всех видах помощи и всегда будет на стороне своих героев.

Источник : КГГА

