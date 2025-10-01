Станом на жовтень 2025 року платформа єДопомога тимчасово не приймає нові заявки на міжнародну грошову допомогу, проте раніше нараховані виплати продовжують надходити отримувачам.

Факти ICTV дізнавалися, де можна отримати допомогу від міжнародних організацій та за яких умов вона надається.

Хто може отримати допомогу від міжнародних організацій

Грошову підтримку можуть отримати громадяни України, які постраждали від війни. Програма реалізується Мінсоцполітики за підтримки Мінцифри та Програми розвитку ООН, а фінансування надають міжнародні організації у співпраці з українською владою.

Допомога орієнтована на певні категорії населення: внутрішньо переміщених осіб, багатодітні родини, пенсіонерів та інших, хто постраждав від війни, відповідно до договорів між Мінсоцполітики та міжнародними партнерами.

Попри тимчасове призупинення приймання нових заявок, виплати продовжують надходити тим, хто подав заявку раніше. На сьогодні українці подали понад 10 млн заявок, тому збір нових тимчасово призупинено, щоб опрацювати наявні та передати їх міжнародним організаціям для подальших виплат.

Ресурси міжнародних партнерів обмежені, і Мінсоцполітики працює над розширенням переліку організацій, які можуть надавати грошову допомогу. Після підтвердження готовності фінансової підтримки приймання нових заявок буде відновлено.

Громадяни також можуть самостійно звертатися до організацій та фондів для отримання інформації про доступну підтримку.

Хто може отримати грошову допомогу українцям з 1 жовтня:

внутрішньо переміщені особи;

люди з інвалідністю;

багатодітні сім’ї;

пенсіонери;

громадяни, які втратили житло або проживають у зоні бойових дій.

Особливий пріоритет надається:

малозабезпеченим;

самотнім літнім людям;

родинам із дітьми з інвалідністю;

жінкам, які виховують дітей без підтримки;

домогосподарствам, що не можуть задовольнити базові потреби.

Які організації надають грошову допомогу українцям у жовтні

Серед міжнародних партнерів, які реалізують програми:

ЮНІСЕФ;

УВКБ ООН;

Всесвітня продовольча програма ООН;

МКЧХ та Товариство Червоного Хреста України;

Red Rose CDS Limited;

БО Людина в біді;

Норвезька рада у справах біженців;

ACTED;

Handicap International;

Карітас Україна.

Виплати надаються внутрішньо переміщеним особам, пенсіонерам, багатодітним сім’ям, людям з інвалідністю та іншим вразливим категоріям. Суми та терміни залежать від конкретної організації. Зазвичай це підтримка на три місяці з можливістю продовження, іноді до шести місяців стабілізаційної допомоги.

Грошові виплати надходять дистанційно через банківські рахунки або відділення Укрпошти, що дозволяє охоплювати навіть віддалені чи небезпечні райони.

Програми допомоги від конкретних організацій

Норвезька рада у справах біженців (NRC)

Допомога надавалась ВПО та людям у зоні бойових дій по 2 200 грн на члена родини протягом трьох місяців. Приймання нових заявок тимчасово призупинено. Інформацію про наступні програми публікують на Facebook NRC.

Гаряча лінія: 0 800 302 007

ЮНІСЕФ

Бюджет програми ЮНІСЕФ Спільно повністю вичерпано, реєстрація наразі закрита. Допомога продовжує надаватися за списками партнерів.

Гаряча лінія: 0 800 600 017

ACTED

Підтримка для людей з інвалідністю у Херсонській, Харківській та Миколаївській областях (за умови наявності рахунку в Ощадбанку).

Гаряча лінія: 0 800 336 936

Handicap International

Допомога внутрішньо переміщеним, людям старше 65 років із доходом менше 3 000 грн, особам з інвалідністю та хронічними захворюваннями, багатодітним родинам, самотнім пенсіонерам та родинам із вагітними жінками та жінками, що годують.

Сума: 2 200 грн на особу щомісяця протягом трьох місяців.

Всесвітня продовольча програма ООН

Фінансова підтримка ВПО з прифронтових та деокупованих територій. Максимум 2 220 грн на домогосподарство до трьох осіб щомісяця протягом трьох місяців.

Гаряча лінія: 0 800 600 122

Червоний Хрест

Підтримка малозабезпечених сімей, ВПО, самотніх матерів, осіб із дитячою інвалідністю, пенсіонерів без виплат та родин, що доглядають за хворими дітьми.

Сума: 2 500 грн на місяць із можливістю продовження.

Гаряча лінія: ТЧХУ — 0 800 332 656, МКЧХ — 0 800 300 155

Карітас Україна

Локальні проєкти допомагають ВПО та постраждалим від домашнього насильства, новоприбулим переселенцям. У Житомирі підтримка передбачає працевлаштування, професійну освіту та розвиток малого бізнесу.

Грошова допомога для українців: що зміниться для ВПО

Кабінет міністрів ухвалив постанову про надання одноразової додаткової виплати у розмірі 2 000 грн внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які безперервно працювали протягом останніх шести місяців. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За словами Свириденко, ця виплата є додатковою до стандартної допомоги на проживання і спрямована на стимулювання ВПО до працездатності та стабільного доходу. Прем’єр наголосила, що рішення ухвалене на засіданні уряду в середу, 17 вересня.

Крім того, Кабмін ухвалив заходи для переселенців, які отримують пільги або житлові субсидії, але не мали фінансової підтримки від міжнародних організацій. Ці особи, зокрема жителі прифронтових регіонів, тепер зможуть придбати тверде паливо для опалювального сезону.

За словами прем’єрки, середній розмір таких виплат сягатиме 8 тис. грн, і ними зможуть скористатися близько 32 тис. домогосподарств. Виплати буде здійснено через Пенсійний фонд України після завершення розподілу міжнародної допомоги у листопаді-грудні.

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що до процедури надання допомоги внесено зміни. Тепер передбачено так звану сьому додаткову виплату для тих ВПО, які після отримання допомоги на шестимісячний період продовжували працювати або отримувати дохід як ФОП.

Це стосується людей, які після переміщення оформилися на роботу або зареєструвалися як фізичні особи-підприємці та працювали без перерви до завершення визначеного періоду.

У Міністерстві соціальної політики наголосили, що головна мета програми – стимулювати працевлаштування та самозайнятість ВПО працездатного віку, а також підтримати стабільний дохід їхніх сімей.

