По состоянию на октябрь 2025 года платформа єДопомога временно не принимает новые заявки на международную денежную помощь, однако ранее начисленные выплаты продолжают поступать получателям.

Факты ICTV узнавали, где можно получить помощь от международных организаций и на каких условиях она предоставляется.

Кто может получить помощь от международных организаций

Денежную поддержку могут получить граждане Украины, пострадавшие от войны. Программа реализуется Минсоцполитики при поддержке Минцифры и Программы развития ООН, а финансирование предоставляют международные организации в сотрудничестве с украинскими властями.

Помощь ориентирована на определенные категории населения: внутренне перемещенных лиц, многодетные семьи, пенсионеров и других, кто пострадал от войны, в соответствии с договорами между Минсоцполитики и международными партнерами.

Несмотря на временную приостановку приема новых заявок, выплаты продолжают поступать тем, кто подал заявку ранее. На сегодняшний день украинцы подали более 10 млн заявок, поэтому сбор новых временно приостановлен, чтобы обработать имеющиеся и передать их международным организациям для дальнейших выплат.

Ресурсы международных партнеров ограничены, и Минсоцполитики работает над расширением перечня организаций, которые могут предоставлять денежную помощь. После подтверждения готовности финансовой поддержки прием новых заявок будет возобновлен.

Граждане также могут самостоятельно обращаться в организации и фонды для получения информации о доступной поддержке.

Кто может получить денежную помощь украинцам с 1 октября:

внутренне перемещенные лица;

люди с инвалидностью;

многодетные семьи;

пенсионеры;

граждане, которые потеряли жилье или проживают в зоне боевых действий.

Особый приоритет предоставляется:

малообеспеченным;

одиноким пожилым людям;

семьям с детьми с инвалидностью;

женщинам, воспитывающим детей без поддержки;

домохозяйствам, которые не могут удовлетворить базовые потребности.

Какие организации предоставляют денежную помощь украинцам в октябре

Среди международных партнеров, реализующих программы:

ЮНИСЕФ;

УВКБ ООН;

Всемирная продовольственная программа ООН;

МККК и Общество Красного Креста Украины;

Red Rose CDS Limited;

БО Человек в беде;

Норвежский совет по делам беженцев;

ACTED;

Handicap International;

Каритас Украина.

Выплаты предоставляются внутренне перемещенным лицам, пенсионерам, многодетным семьям, людям с инвалидностью и другим уязвимым категориям. Суммы и сроки зависят от конкретной организации, обычно это поддержка на три месяца с возможностью продления, иногда до шести месяцев стабилизационной помощи.

Денежные выплаты поступают дистанционно через банковские счета или отделения Укрпочты, что позволяет охватывать даже отдаленные или опасные районы.

Программы помощи от конкретных организаций

Норвежский совет по делам беженцев (NRC)

Помощь предоставлялась ВПЛ и людям в зоне боевых действий по 2 200 грн на члена семьи в течение трех месяцев. Прием новых заявок временно приостановлен. Информация о следующих программах публикуется на Facebook NRC.

Горячая линия: 0 800 302 007

ЮНИСЕФ

Бюджет программы ЮНИСЕФ Спільно полностью исчерпан, регистрация в настоящее время закрыта. Помощь продолжает предоставляться по спискам партнеров.

Горячая линия: 0 800 600 017

ACTED

Поддержка для людей с инвалидностью в Херсонской, Харьковской и Николаевской областях (при наличии счета в Ощадбанке).

Горячая линия: 0 800 336 936

Handicap International

Помощь внутренне перемещенным лицам, людям старше 65 лет с доходом менее 3 000 грн, лицам с инвалидностью и хроническими заболеваниями, многодетным семьям, одиноким пенсионерам и семьям с беременными/кормящими женщинами.

Сумма: 2 200 грн на человека ежемесячно в течение трех месяцев.

Всемирная продовольственная программа ООН

Финансовая поддержка ВПЛ из прифронтовых и деоккупированных территорий. Максимум 2 220 грн на домохозяйство до трех человек ежемесячно в течение трех месяцев.

Горячая линия: 0 800 600 122

Красный Крест

Поддержка малообеспеченных семей, ВПЛ, одиноких матерей, лиц с детской инвалидностью, пенсионеров без выплат и семей, ухаживающих за больными детьми.

Сумма: 2 500 грн в месяц с возможностью продления.

Горячая линия: ЧКК — 0 800 332 656, МККК — 0 800 300 155

Каритас Украина

Локальные проекты помогают ВПЛ и пострадавшим от домашнего насилия, вновь прибывшим переселенцам. В Житомире поддержка включает трудоустройство, профессиональное образование и развитие малого бизнеса.

Денежная помощь для украинцев: что изменится для ВПЛ

Кабинет министров принял постановление о предоставлении единовременной дополнительной выплаты в размере 2 000 грн внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые непрерывно работали в течение последних шести месяцев. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По словам Свириденко, эта выплата является дополнительной к стандартной помощи на проживание и направлена на стимулирование ВПЛ к трудоспособности и стабильному доходу. Премьер подчеркнула, что решение принято на заседании правительства в среду, 17 сентября.

Кроме того, Кабмин принял меры для переселенцев, которые получают льготы или жилищные субсидии, но не имели финансовой поддержки от международных организаций. Эти лица, в частности жители прифронтовых регионов, теперь смогут приобрести твердое топливо для отопительного сезона.

По словам премьера, средний размер таких выплат достигнет 8 тыс. грн, и ими смогут воспользоваться около 32 тыс. домохозяйств. Выплаты будут осуществлены через Пенсионный фонд Украины после завершения распределения международной помощи в ноябре-декабре.

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук уточнил, что в процедуру предоставления помощи внесены изменения. Теперь предусмотрена так называемая седьмая дополнительная выплата для тех ВПЛ, которые после получения помощи на шестимесячный период продолжали работать или получать доход как ФЛП.

Это касается людей, которые после перемещения оформились на работу или зарегистрировались как физические лица-предприниматели и работали без перерыва до окончания определенного периода.

В Министерстве социальной политики подчеркнули, что главная цель программы – стимулировать трудоустройство и самозанятость ВПЛ трудоспособного возраста, а также поддержать стабильный доход их семей.

