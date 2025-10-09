Стійкість країни нині визначається, зокрема, і її економікою – підприємствами, що працюють попри виклики. Створювати робочі місця, сплачувати податки, давати людям упевненість у завтрашньому дні – це теж частина незалежності.

У фармацевтичній компанії Farmak упевнені: попри всі труднощі, важливо продовжувати працювати. Українське виробництво, що починалося з невеликого заводу на столичному Подолі, сьогодні відзначає 100 років. Тож тут добре знають, як долати кризи й рухатися далі, зберігаючи найцінніше – людський капітал.

Farmak відзначає 100-річчя

– Ми інвестуємо у розвиток компанії, створюючи нові потужності, у нові підходи управління, у нові рішення автоматизації, діджиталізації, які покращують ефективність нашої компанії. І, звичайно, ми інвестуємо у нові продукти, які щороку виходять на ринок, – зазначив генеральний директор Farmak Володимир Костюк.

Зараз дивляться

– Які б високі технології ми не мали сьогодні, як би багато ми не вкладали в залізо, у штучний інтелект – без людей це не працює. І тому люди – це сьогодні ключове, – наголосила голова Наглядової ради Farmak Філя Жебровська.

На підприємстві Farmak прагнуть і надалі залишатися важливою опорою в підтримці здоров’я українців, а тому розвиватися, щоб сягати нових вершин у популяризації України у світі: нарощувати обсяги експорту, продовжувати співпрацю з провідними науковими установами, посилювати міжнародну присутність.

– Вихід на міжнародні ринки — це, насамперед, те, що надпис Made in Ukraine на упаковці має довіру не тільки в Україні. Ми сьогодні постачаємо нашу продукцію на 60 ринків світу, – сказав Володимир Костюк.

– Це визнання України, це визнання нашого населення. І це дуже, дуже важливо. Це крок, куди ми рухаємося, це крок, куди йде наука і промисловість нашої держави, – додала Філя Жебровська.

100-річний ювілей Farmak зустрічає в динаміці та постійному розвитку — роботою над новими проєктами та рішеннями для лікування пацієнтів в Україні та за її межами.

Фото: Farmak

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.