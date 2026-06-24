Мости у Запоріжжі: чи може РФ завдати критичних пошкоджень спорудам

Російські війська неодноразово намагалися атакувати мости у Запоріжжі та інших містах України. Нещодавно у місті перекривали греблю Дніпровської ГЕС під час чергового обстрілу РФ.

Факти ICTV пояснюють, навіщо РФ атакує мости у Запоріжжі та чи можуть російські війська завдати критичних пошкоджень.

Мости у Запоріжжі: чому РФ їх атакує

Головне завдання таких ударів РФ є очевидним – це знищення української логістики. Росія уже неодноразово атакувала мости у Запоріжжі та інших містах України, розповів у коментарі Фактам ICTV засновник благодійної організації Реактивна пошта та військовий експерт Павло Нарожний.

Зараз дивляться

– Тут нічого нового немає. Вони і раніше били по мостах. І це не тільки в Запоріжжі, а й в інших містах. Вони намагаються знищити нашу логістику по всій Україні, не лише в Запоріжжі, – стверджує він.

За його словами, Запоріжжя – це найбільший логістичний хаб, через який йде постачання на весь Донбас.

– Для всіх бойових дій, які відбуваються на Донбасі. Всі боєприпаси та люди в більшості випадків (близько 90%) приїхали через Запоріжжя. Мета росіян – це послабить наші війська на Донбасі першочергово, – переконаний Нарожний.

Чи може РФ завдати критичних пошкоджень по мостах у Запоріжжі

На думку військового експерта, технічно РФ здатна завдати критичних пошкоджень по мостах через Дніпро у Запоріжжі. Все впирається лише в обсяг ресурсів – кількість ракет та керованих авіабомб, які російські війська готові задіяти для досягнення своєї мети.

– Знищити можна все, що завгодно. Питання стоїть: скільки для цього треба ресурсів? І чи готові вони ці ресурси витратити? Все виглядає так, що вони намагаються по максимуму це зробити. Якщо зупиняться мости в Запоріжжі та перехід через греблю – це буде велика проблема для міста. Я сказав би, гуманітарна проблема, – попередив він.

Водночас Нарожний висловив сподівання, що Сили оборони України зможуть відбити російські атаки, захистити греблю ДніпроГЕС та інші мости у Запоріжжі. За його словами, для зупинення ударів керованими авіаційними бомбами (КАБами) потрібні далекобійні засоби ППО.

– Це можуть бути Patriot, ракети повітря-повітря для українських F-16 або інших літаків. Сподіваюся, що ці всі загрози будуть відбиті, – сказав Павло Нарожний.

Коли побудували останній міст у Запоріжжі

Транспортна система Запоріжжя має свою специфіку через розділеність річкою Дніпро та островом Хортиця.

Наразі лівий і правий береги міста з’єднують такі ключові переправи: