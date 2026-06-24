Павло Нарожний, Засновник БО Реактивна пошта
Мости у Запоріжжі: чи може РФ завдати критичних пошкоджень спорудам
Російські війська неодноразово намагалися атакувати мости у Запоріжжі та інших містах України. Нещодавно у місті перекривали греблю Дніпровської ГЕС під час чергового обстрілу РФ.
Факти ICTV пояснюють, навіщо РФ атакує мости у Запоріжжі та чи можуть російські війська завдати критичних пошкоджень.
Мости у Запоріжжі: чому РФ їх атакує
Головне завдання таких ударів РФ є очевидним – це знищення української логістики. Росія уже неодноразово атакувала мости у Запоріжжі та інших містах України, розповів у коментарі Фактам ICTV засновник благодійної організації Реактивна пошта та військовий експерт Павло Нарожний.
– Тут нічого нового немає. Вони і раніше били по мостах. І це не тільки в Запоріжжі, а й в інших містах. Вони намагаються знищити нашу логістику по всій Україні, не лише в Запоріжжі, – стверджує він.
За його словами, Запоріжжя – це найбільший логістичний хаб, через який йде постачання на весь Донбас.
– Для всіх бойових дій, які відбуваються на Донбасі. Всі боєприпаси та люди в більшості випадків (близько 90%) приїхали через Запоріжжя. Мета росіян – це послабить наші війська на Донбасі першочергово, – переконаний Нарожний.
Чи може РФ завдати критичних пошкоджень по мостах у Запоріжжі
На думку військового експерта, технічно РФ здатна завдати критичних пошкоджень по мостах через Дніпро у Запоріжжі. Все впирається лише в обсяг ресурсів – кількість ракет та керованих авіабомб, які російські війська готові задіяти для досягнення своєї мети.
– Знищити можна все, що завгодно. Питання стоїть: скільки для цього треба ресурсів? І чи готові вони ці ресурси витратити? Все виглядає так, що вони намагаються по максимуму це зробити. Якщо зупиняться мости в Запоріжжі та перехід через греблю – це буде велика проблема для міста. Я сказав би, гуманітарна проблема, – попередив він.
Водночас Нарожний висловив сподівання, що Сили оборони України зможуть відбити російські атаки, захистити греблю ДніпроГЕС та інші мости у Запоріжжі. За його словами, для зупинення ударів керованими авіаційними бомбами (КАБами) потрібні далекобійні засоби ППО.
– Це можуть бути Patriot, ракети повітря-повітря для українських F-16 або інших літаків. Сподіваюся, що ці всі загрози будуть відбиті, – сказав Павло Нарожний.
Коли побудували останній міст у Запоріжжі
Транспортна система Запоріжжя має свою специфіку через розділеність річкою Дніпро та островом Хортиця.
Наразі лівий і правий береги міста з’єднують такі ключові переправи:
- ДніпроГЕС – автомобільний переїзд безпосередньо через греблю;
- перший та другий мости Преображенського – двоярусні споруди, що зв’язують Хортицький район із центром міста;
- нові мости – сучасні вантовий та балковий автотранспортні переходи.
Новий запорізький вантовий міст, який наразі утримує статус найвищого в Україні, урочисто відкрили 22 січня 2022 року, з’єднавши лівий берег із Хортицею. Будівництво цього логістичного комплексу відбувалося поетапно.
Перед цим, наприкінці 2020 року, для водіїв уже відкрили балкову переправу через Старий Дніпро в межах цього ж комплексу.
Мости у Запоріжжі закриють сітками від FPV-дронів
Як повідомляв керівник Запорізької ОВА Іван Федоров, у межах реалізації комплексного плану із захисту регіону запроваджується низка безпекових заходів:
- антидроновий захист: спеціальні захисні сітки монтують на мостах, ключових автошляхах, а також у Космічному та Шевченківському районах;
- фортифікація та інфраструктура: у місті встановлюють додаткові бетонні укриття та облаштовують захист на автозаправних станціях (АЗС).
Антидронові сітки стали надійним захистом від безпілотників. Раніше Факти ICTV пояснювали, навіщо встановлюють антидронові сітки над дорогами та як вони працюють.
Крім цього, у Запоріжжі розширюють мережу модульних наземних укриттів. Ми писали, де з’являться нові захисні споруди у Запоріжжі та що про них відомо.