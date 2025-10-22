Верховна Рада України схвалила у першому читанні правку народного депутата Дмитра Разумкова до проєкту Державного бюджету на 2026 рік, якою пропонується продовжити дію пільги на розмитнення електромобілів з 2026 року до 1 січня 2027 року.

Рішення підтримали 248 народних депутатів, що перевищує необхідний мінімум у 226 голосів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Політик уточнив, що наразі йдеться лише про доручення уряду — остаточне рішення ще не ухвалене. Кабінет Міністрів має представити фінальний текст документа у листопаді.

Своєю чергою Данило Гетманцев вже відреагував на поширення в мережі інформації щодо подовження пільг.

– Хотів би, аби телеграм-канали та ЗМІ не робили передчасних анонсів і перевіряли інформацію. Ні, пільга по електрокарам не буде продовжена на наступний рік, – наголосив Данило Гетманцев у своєму ТГ-каналі.

Що відомо про законопроєкт щодо розмитнення електромобілів з 2026 року, читайте в нашому матеріалі.

Що відомо про розмитнення електромобілів 2026: законопроєкт

Під час представлення ініціативи про розмитнення електромобілів 2026, Дмитро Разумков пояснив, що норма пропонує залишити пільговий режим ще на рік, але з можливим запровадженням компенсаторних механізмів.

Йдеться, зокрема, про введення дорожнього збору, оплату за спожиту кіловат-годину батареї або розрахунок плати залежно від потужності автомобіля. Такий підхід, за словами депутата, має збалансувати умови для власників електрокарів та транспортних засобів із двигунами внутрішнього згоряння.

Розмитнення електромобілів 2026: пільги

Якщо правку все ж буде затверджено остаточно, то з 1 січня 2026 року залишаться чинними звільнення від:

сплати мита,

ПДВ,

внеску до Пенсійного фонду під час першої реєстрації електромобіля.

Водночас, після голосування кілька парламентарів зауважили, що ухвалення правки у першому читанні, ще не означає остаточного рішення, і питання продовження пільг про розмитнення електромобілів у 2026 році остаточно вирішуватиметься під час другого читання бюджету.

Нагадаємо, з 2018 року в Україні діє система податкових пільг для імпорту електромобілів: вони звільнені від сплати мита та ПДВ, а акцизний збір становить лише 1 євро за кожен кіловат-годину ємності батареї.

За словами Железняка, Кабмін та голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев виступають проти продовження цих пільг, аргументуючи свою позицію тим, що державний бюджет втрачає частину потенційних надходжень через таке звільнення.

