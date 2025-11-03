В Україні ціни на продукти ростуть майже щодня, і кава не є винятком. Деякі види цього напою, зокрема Nescafe Gold вагою 210 г, вже коштують понад 600 грн за пачку.

Чому дорожчає кава та чого очікувати далі, читайте в нашому матеріалі.

Чому зросла ціна на каву

Дані сайту Мінфін показують, що середньомісячні ціни на цю каву постійно зростають останні шість місяців, тоді як раніше вони були стабільними.

У жовтні середньомісячна ціна Nescafe Gold становила 589,32 грн, а на початок листопада вона вже досягла 610,20 грн. Порівняно з червнем, коли пачка коштувала 478,08 грн, за пів року кава подорожчала більш ніж на 130 грн. І такому рекордному зростанню цін на каву є кілька пояснень.

Причини зростання цін на каву:

Висока ціна на світовому ринку, що обумовлено поганим урожаєм.

Негативні кліматичні умови в Бразилії. У вересні там спостерігалася посуха, яка погано вплинула на цвітіння кавових дерев.

Оскільки Україна повністю імпортує цей продукт, глобальні цінові коливання безпосередньо впливають на внутрішній ринок, тож можливе зростання цін на каву у 2025 році. Додатковим чинником, що збільшує витрати для кінцевого споживача, є наслідки збройної агресії.

Варто зазначити, що подорожчання кави спостерігається протягом кількох років. Як зазначає доктор економічних наук, провідний науковий співробітник ННЦ Інститут аграрної економіки Богдан Духницький, останні кілька років на глобальному ринку кави спостерігається стале підвищення цін. Основна причина — несприятливі кліматичні умови, скорочення врожаю та дисбаланс між попитом і пропозицією.

Він розповів про динаміку зростання цін на каву. За його словами, з травня 2024 по травень 2025 року ціни на каву зросли майже наполовину — з $2,20 до $3,34 за фунт. Станом на листопад 2025 року ціна ще вища. Урожай 2024 року у В’єтнамі та Бразилії через тривалі погодні негаразди наприкінці літа виявився меншим за прогнозований, що також вплинуло на здорожчання напою.

Через обмежену пропозицію фермери зменшують продажі в очікуванні нового врожаю, а попит на каву залишається стабільно високим. Це створює умови для подальшого підвищення цін на напій у світі.

Що буде з цінами на каву

Для України, яка повністю залежить від імпорту, такі глобальні коливання негайно відображаються на внутрішньому ринку. У разі подальшого неврожаю та скорочення запасів варто очікувати поступового зростання цін на каву в Україн, тому бізнесу слід переглядати закупівельні стратегії, а споживачам — готуватися до нових цінників.

