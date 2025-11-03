В Украине цены на продукты растут почти ежедневно, и кофе не является исключением. Некоторые виды этого напитка, в частности Nescafe Gold весом 210 г, уже стоят более 600 грн за пачку.

Почему дорожает кофе и чего ожидать дальше, читайте в нашем материале.

Почему выросла цена на кофе

Данные сайта Минфин показывают, что среднемесячные цены на этот кофе постоянно растут последние шесть месяцев, тогда как раньше они были стабильными.

В октябре среднемесячная цена Nescafe Gold составляла 589,32 грн, а на начало ноября она уже достигла 610,20 грн. По сравнению с июнем, когда пачка стоила 478,08 грн, за полгода кофе подорожал более чем на 130 грн. И такому рекордному росту цен на кофе есть несколько объяснений.

Причины роста цен на кофе:

Высокая цена на мировом рынке, обусловленная плохим урожаем.

Негативные климатические условия в Бразилии. В сентябре там наблюдалась засуха, которая плохо повлияла на цветение кофейных деревьев.

Поскольку Украина полностью импортирует этот продукт, глобальные ценовые колебания напрямую влияют на внутренний рынок, поэтому возможен рост цен на кофе в 2025 году. Дополнительным фактором, увеличивающим расходы для конечного потребителя, являются последствия вооруженной агрессии.

Стоит отметить, что подорожание кофе наблюдается в течение нескольких лет. Как отмечает доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ННЦ Институт аграрной экономики Богдан Духницкий, последние несколько лет на глобальном рынке кофе наблюдается устойчивое повышение цен. Основная причина — неблагоприятные климатические условия, сокращение урожая и дисбаланс между спросом и предложением.

Он рассказал о динамике роста цен на кофе. По его словам, с мая 2024 по май 2025 года цены на кофе выросли почти наполовину — с $2,20 до $3,34 за фунт. По состоянию на ноябрь 2025 года цена еще выше. Урожай 2024 года во Вьетнаме и Бразилии из-за длительных погодных неурядиц в конце лета оказался меньше прогнозируемого, что также повлияло на удорожание напитка.

Из-за ограниченного предложения фермеры сокращают продажи в ожидании нового урожая, а спрос на кофе остается стабильно высоким. Это создает условия для дальнейшего повышения цен на напиток в мире.

Что будет с ценами на кофе

Для Украины, которая полностью зависит от импорта, такие глобальные колебания немедленно отражаются на внутреннем рынке. В случае дальнейшего неурожая и сокращения запасов стоит ожидать постепенного роста цен на кофе в Украине, поэтому бизнесу следует пересматривать закупочные стратегии, а потребителям — готовиться к новым ценникам.

