Конкурс на посаду керівника державного підприємства Оператор газотранспортної системи України офіційно зупинили.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Конкурс на посаду голови Оператора ГТС зупинено

За її словами, рішення ухвалили після того, як НАБУ оприлюднило матеріали розслідування щодо можливих зловживань у державній компанії НАЕК Енергоатом. У цих матеріалах фігурує одна з фіналісток конкурсу.

Зараз дивляться

– У таких умовах продовження конкурсної процедури є несумісним із принципами прозорості, доброчесності та довіри до процесу, – наголосила Свириденко.

Вона додала, що конкурс буде відновлено після проведення додаткової перевірки доброчесності його учасників.

10 листопада НАБУ повідомило, що викрита злочинна організація, яка діяла у сфері енергетики й систематично отримувала неправомірну вигоду від контрагентів Енергоатому – від 10% до 15% вартості укладених контрактів.

Детективи НАБУ вранці 10 листопада провели обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча, який незадовго до цього залишив територію України. Згодом обшуки також відбулись у міністра юстиції Германа Галущенка.

Слідство встановило, що злочинна група легалізувала близько $100 млн незаконно отриманих коштів.

Операції проводили в приміщенні офісу, яке належало колишньому народному депутату, а нині російському сенатору Андрію Деркачу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що урядовці мають взаємодіяти з НАБУ для досягнення результатів у розслідуванні справ про корупцію в енергетичній галузі.

11 листопада детективи НАБУ оголосили підозри сімом особам, причетним до корупційних схем у енергетичній сфері, та затримали п’ятьох фігурантів.

У зв’язку із причетністю до корупційного скандалу свої заяви про відставку написали міністерка енергетики Світлана Гринчук та Герман Галущенко – міністр юстиції.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.