Держава пропонує два види соціальної допомоги: субсидію на оренду житла для ВПО та житлову субсидію, яка допомагає вразливим категоріям населення оплачувати житлово-комунальні послуги.

Щоб оформити обидві субсидії, потрібно звернутися до Пенсійного фонду України особисто, поштою, онлайн через вебпортал чи мобільний застосунок. Факти ICTV дізнавалися детальніше про зміни в нарахуванні субсидії з 1 січня 2026 року в Україні.

Субсидія на оренду житла для ВПО

Держава пропонує субсидію на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які були змушені залишити свої домівки. Ця програма дозволяє частково компенсувати вартість оренди тим, хто не може повернутися додому через бойові дії, руйнування або окупацію, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Зараз дивляться

Субсидія призначається ВПО, які переїхали з окупованих територій чи зон бойових дій (або чиє житло зруйноване) і не володіють власним помешканням у безпечних регіонах.

Крім того, заявник має орендувати житло (або шукати його) і витрачати на оренду більше ніж 20% своїх доходів, а також не отримувати компенсацію за програмою Прихисток і не бути родичем орендодавця.

Ця субсидія поширюється не лише на ВПО, але й на такі категорії, як дитячі будинки сімейного типу та приймальні сім’ї.

Щоб оформити субсидію на оренду житла, необхідно спершу підписати з власником помешкання офіційний договір оренди (за власним чи стандартним зразком з усіма необхідними даними) та заяву про надання субсидії.

Після цього варто подати документи до Пенсійного фонду України. Це можна зробити як особисто, так і онлайн.

Розмір субсидії розраховується індивідуально і залежить від трьох ключових факторів: доходу вашої родини, кількості її членів та середньої вартості оренди житла у вашому регіоні.

Протягом 10 днів Пенсійний фонд України повідомить про своє рішення: призначення субсидії (із зазначенням розміру), необхідність коригування даних, або відмову з детальним обґрунтуванням причин.

Житлові субсидії-2026

Держава надає адресну соціальну допомогу в формі житлової субсидії тим, хто потребує фінансової підтримки для оплати житлово-комунальних послуг, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

До цих витрат входять комунальні послуги, плата за управління будинком, а також купівля твердого, рідкого пічного палива або скрапленого газу за потреби.

Програма житлових субсидій почала діяти у 1995 році як механізм допомоги вразливим категоріям населення з оплатою житлово-комунальних послуг (ЖКП). Цю програму постійно вдосконалюють, адаптуючи її до сучасних викликів.

На сьогодні житлові субсидії від держави покривають витрати на:

встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку;

абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами;

управління багатоквартирним будинком;

постачання та розподіл природного газу, електричної та теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, управління побутовими відходами;

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Субсидія на придбання твердого та рідкого пічного палива надається раз на рік.

Вона призначається лише тим домогосподарствам, які не використовують централізоване опалення, а також природний газ чи електроенергію для індивідуального обігріву.

Звернутися за житловою субсидією може будь-який громадянин, який потребує державної допомоги.

Як податися на субсидії-2026

Якщо особа має право на субсидію, але ще не подавала документи, то вона може це зробити одним із трьох зручних способів:

онлайн – звернутися через вебпортал або мобільний застосунок Пенсійний фонд України;

особисто – відвідати будь-який сервісний центр Пенсійного фонду України.

поштою – надіслати необхідні документи на адресу територіального органу ПФУ.

Інформацію про нараховані субсидії можна переглянути у вашому особистому кабінеті на онлайн-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України у розділі Моя субсидія.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.