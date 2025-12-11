Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. Згідно з прогнозами, упродовж наступних місяців очікується поступове зниження інфляції.

Облікова ставка НБУ 2025

Як повідомили у НБУ, таке рішення є необхідним для підтримання привабливості гривні, стійкості валютного ринку та контрольованості очікувань з метою приведення інфляції до цілі 5% на горизонті політики.

Як наголосив Національний банк України, облікову ставку утримують на рівні 15,5%, щоб підтримати привабливість гривневих інструментів та забезпечити стійкість валютного ринку.

У НБУ пояснили, що це відбувається на тлі збереження проінфляційних ризиків, зокрема пов’язаних із майбутнім міжнародним фінансуванням.

НБУ зазначив, що темпи зниження інфляції випереджають попередні прогнози. Однак, попри це, інфляційні очікування серед економічних суб’єктів залишаються на підвищеному рівні.

У листопаді як загальна, так і базова інфляція продемонстрували уповільнення, досягнувши показника 9,3% у річному вимірі.

Ці показники виявилися дещо нижчими, ніж передбачав НБУ в своєму жовтневому Інфляційному звіті. Головною причиною такої позитивної цінової динаміки стало збільшення пропозиції на ринку продовольства завдяки збору нових урожаїв.

За даними НБУ, інфляція в Україні продовжує стійко сповільнюватися з червня, однак інфляційні очікування економічних суб’єктів залишаються високими. Про підвищену стурбованість цією темою також свідчить зростання кількості пошукових запитів в інтернеті, присвячених інфляції.

Якою буде інфляція в Україні

У Національному банку України вважають, що протягом наступних місяців очікується поступове зниження інфляції.

Надходження нових урожаїв продовжить сприяти сповільненню зростання цін на продовольство в Україні. Але політика НБУ, спрямована на підтримку інтересу до гривневих активів та забезпечення стійкості валютного ринку, буде ключовим чинником для стримування фундаментального цінового тиску.

Очікується, що споживча інфляція продовжить зниження. Однак темпи будуть помірнішими, ніж раніше, що пов’язано з поступовим вичерпанням ефектів високої бази порівняння попередніх періодів.

На поточний момент обсяги міжнародної допомоги є достатніми для утримання адекватного рівня золото-валютних резервів та забезпечення неемісійного фінансування бюджетного дефіциту. Проте, зазначають у НБУ, зберігається значна невизначеність щодо подальших параметрів, регулярності та обсягів цієї підтримки.

З початку року Україна вже отримала $45,8 млрд офіційного фінансування. До кінця року очікується надходження ще понад $5 млрд. Це зовнішнє фінансування є критично важливим, оскільки воно дає змогу підтримувати адекватний рівень міжнародних резервів та посилювати здатність НБУ забезпечувати стійкість валютного ринку.

Завдяки отриманню міжнародної підтримки та внутрішніх запозичень уряд зберігає спроможність повноцінно фінансувати всі критичні видатки державного бюджету. Проте невизначеність щодо обсягів та умов зовнішнього фінансування на 2026–2027 роки залишається.

За інформацією НБУ, перебіг повномасштабної війни залишається ключовим та основним ризиком для прогнозованої інфляційної динаміки в Україні. Саме цей фактор має найбільший потенціал для негативного впливу на економічний розвиток держави.

Серед інших актуальних ризиків для економіки виділяють можливі додаткові бюджетні видатки на оборону та відбудову, а також подальші руйнування енергетичної інфраструктури, які обмежують виробничий потенціал.

Як зазначили у НБУ, додаткову загрозу становить поглиблення негативних міграційних тенденцій, що призводить до розширення дефіциту робочої сили на внутрішньому ринку праці.

Але залишається висока ймовірність реалізації позитивних сценаріїв для економіки, які залежать від зовнішніх факторів. Ці сценарії передусім пов’язані з посиленням військової та фінансової підтримки від міжнародних партнерів, а також з успіхом зусиль щодо забезпечення справедливого та тривалого миру для України.

