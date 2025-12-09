З 15 листопада можна подати заявку на отримання зимової підтримки у розмірі 1 000 грн. У Мінсоцполітики зазначають, що ці гроші можна витратити на ліки, книжки, продукти, благодійність та сплату комунальних послуг.

Які ліки можна купити за 1 000 Зеленського, читайте в нашому матеріалі.

Перелік аптек, які беруть участь у програмі, опублікований на сайті Національного кешбеку. Відповідно до цих даних, наразі придбати ліки за 1 000 грн від Зеленського можна в аптеці АНЦ. Оплата можлива як у офлайн-магазинах, так і онлайн. Забирати замовлення варто через лікомати.

Також придбати препарати можливо у мережі аптек Подорожник, 911, а деякі медичні засоби в Аптеках Оптових Ц, Оптимальній аптеці, Здрава та Копійка.

Які ліки можна купити в аптеці за 1 000 Зеленського

Повний перелік аптек, де приймають оплату Зимовою підтримкою, зазначений у посиланні. До програми долучилася велика кількість мереж. Але на жаль, доступні не будь-які препарати, а лише українського виробництва, які беруть участь у програмі Національний кешбек. Повний перелік включає більше 14 000 препаратів.

За ці гроші можна придбати пластирі, рукавички, різні тест-смужки, а також дієтичні добавки. Серед найбільш поширених препаратів, – парацетамол для зниження температури та знеболюючі препарати, що продаються без рецепту.

Серед переліку, які ліки можна придбати на 1 000 Зеленського є й рецептурні засоби. Тобто витратити ці гроші можна навіть на антибіотики, але в такому випадку доведеться взяти рецепт у сімейного лікаря.

Майте на увазі, що програма поширюється виключно на препарати українського виробництва. Тому, якщо лікар призначив іноземний аналог, попросіть його замінити на засоби українського виробництва, щоб скористатися 1 000 грн від Зеленського.

Які саме ліки можна купити за 1 000 Зеленського у відділеннях Укрпошти

Ліки можна придбати не лише в аптеках та кіосках, але й на Укрпошті. Про це окремо зазначається на сайті компанії. Тут можна замовити ліки, але вони також повинні бути виключно українського виробника та входити до переліку. Перед замовленням попросіть у працівника відділення роздруківку де зазначено, на які ліки можна витратити 1 000 Зеленського.

Замовити ліки мають право ті, хто отримав зимову підтримку через Укрпошту, або особам, які замовили ці гроші через Дію. Сплата за ліки здійснюватиметься з використанням віртуальної картки, яку варто підключити до гаманця Google або Apple.

Якщо ви заощаджуєте власний час і не бажаєте ходити у відділення, щоб замовити ліки, скористайтеся сайтом Аптека Укрпошта. На сайті у правому верхньому кутку є кнопка Зимова підтримка 2025, позначена синьою сніжинкою.

Саме в цьому розділі знаходиться повний перелік препаратів, які можна придбати за гроші Національного кешбеку. Наразі на сайті 91 препарат, які доступні за 1 000 грн Зимової підтримки.

Які ліки можна купити за 1 000 Зеленського, список:

ліки від алергії (лоратадин),

ремантадин,

велику кількість чаїв та порошків від застуди.

Після вибору препаратів потрібно додати їх у кошик та оформити замовлення. Потім слід перейти до кошика, перевірити кількість обраного товару та вказати індекс поштового відділення, на якому вам буде зручно забрати замовлення. Доставка товарів здійснюється безкоштовно власною службою доставки Укрпошта.

