У січні 2026 року українським водіям варто готуватися до підвищення цін на пальне. Хоча різких стрибків на АЗС не прогнозується, зростання вартості буде поступовим і неминучим.

Що вплине на ситуацію та як зміняться ціни на бензин, дизель і газ в перший місяць 2026 року – розповів аналітик консалтингової компанії Нафторинок Олександр Сіренко.

Ціни на пальне у січні 2026 року

Коментуючи удари РФ по мостовій інфраструктурі на півдні Одещини, експерт зазначив, що військові ризики залишаються, однак ринок уже навчився швидко адаптуватися до загроз і перебудовувати логістику постачання пального. Навіть після масованих обстрілів минулого тижня ціни на АЗС не зазнали суттєвих коливань.

– Військові ризики є, але зараз на їх подолання потрібно значно менше часу. Ринок пального навчився працювати в цих умовах, є альтернативні маршрути постачання пального. Можливі тимчасові й локальні труднощі з обсягами або невеликі цінові стрибки, але говорити про паливну кризу підстав немає, – пояснив він.

Натомість ключовим чинником зростання цін на АЗС у січні 2026 року стане підвищення акцизного податку на пальне.

Олександр Сіренко сподівався, що падіння світових цін на нафту зможе компенсувати зростання акцизу. Однак наразі нафта торгується вище $61 за барель, тому компенсатора у вигляді дешевої сировини немає.

За прогнозом експерта, пальне, яке завозитиметься та розмитнюватиметься за новими акцизними ставками, почне поступово дорожчати вже з перших тижнів січня.

– На старті це може бути плюс 50 копійок – 1 гривня за літр, а загалом у січні ймовірне зростання на 1-1,5 гривні за літр на всіх видах пального, – прогнозує експерт.

Олександр Сіренко також радить водіям за можливості купувати пальне наперед за поточними цінами через застосунки АЗС, адже у січні вони гарантовано будуть вищими.

