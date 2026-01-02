Тарифи на комунальні послуги з 1 січня 2026 року залишаться фіксованими.

Більше про те, що чекає на українців у платіжках з початком 2026 року, читайте в матеріалі.

Тарифи на світло з 1 січня 2026 року

Тарифи на світло з 1 січня залишаються фіксованими, тож суми в платіжках залежатимуть від кількості спожитих кіловат. Єдиний фіксований тариф на електроенергію для населення під час опалювального сезону становить 4,32 грн/кВт∙год.

До 30 квітня 2026 року українці, які опалюють помешкання електрикою, при споживанні до 2000 кВт·год за місяць зможуть платити за пільговим тарифом – 2,64 грн/кВт. Понад ліміт коштує – 4,32 грн/кВт.

Варто зауважити, що зміна стандарту напруги з 220 В до 230 В не вплинула на тарифи.

Окремі категорії українців, зокрема особи з інвалідністю, учасники бойових дій, пенсіонери у сільській місцевості та інші соціально вразливі групи, можуть отримати знижки на електрику від 25% до 100%.

Тарифи на воду з 1 січня 2026 року

23 грудня уряд звернувся до НКРЕКП (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) з питанням щодо відтермінування зміни тарифів на воду для населення.

Прем’єрка Юлія Свириденко наголосила, що в умовах війни українці не повинні відчувати додаткового фінансового тиску. Водночас необхідно знайти рішення, яке збалансує інтереси споживачів та потреби водоканалів, адже вони так само не повинні накопичувати борги.

До слова, нагадаємо, що тарифи на воду для кожного водоканалу різняться, тож інформацію про ціну слід з’ясовувати у постачальників.

Тарифи на газ із 1 січня 2026 року

У жовтні 2025 року уряд зафіксував ціну на газ для населення. Тепер до 31 березня 2026 року ціна залишиться без змін:

для населення – 7 420 грн за 1 000 куб. м (з ПДВ);

для бюджетних установ – 16 390 грн за 1 000 куб. м (з ПДВ).

Фіксована ціна на газ збереже стабільні тарифи для населення впродовж опалювального сезону.

На сьогодні тариф на газ для клієнтів Нафтогазу становить 7,96 грн за кубометр (із ПДВ). Інші газопостачальники можуть встановлювати вартість газу для населення на рівні 7,79 – 9,99 грн за кубометр.

Ціни на газ для населення в межах річного тарифу:

ТОВ ГК Нафтогаз України – 7,96 грн;

ТОВ Енерджі Трейд Груп – 7,799 грн;

ТОВ Тернопільоблгаззбут – 7,96 грн;

ТОВ Прикарпатенерготрейд – 7,98 грн;

ТОВ Галнафтогаз ПП Окко Контракт – 7,99 грн;

ТОВ Львівенергозбут – 8,20 грн;

ТОВ Київські енергетичні послуги (YASNO) – 8,46 грн;

ТОВ Дніпровські енергетичні послуги (YASNO) – 8,46 грн;

ТОВ Ритейл сервіс ТМ СвітлоГаз – 9,99 грн.

З 1 січня 2026 року річну плату за розподіл газу формуватимуть на основі фактичного споживання за період від 1 жовтня 2024 до 30 вересня 2025 року.

Водночас самі тарифи на розподіл газу не зміняться — сума в платіжці може зрости або зменшитися лише через різницю в обсягах споживання.

Що стосується тарифів на розподіл газу для бізнесу, то НКРЕКП підвищила їх. Це рішення затвердили на засіданні 19 грудня 2025 року.

Підвищення у 2026 році відбуватиметься поетапно — з 1 січня та з 1 квітня.

Середньозважений тариф для непобутових споживачів з 1 січня становитиме 2,3 грн/куб. м на місяць (з ПДВ), а з 1 квітня — 2,72 грн/куб. м на місяць. Тож з 1 квітня тарифи в середньому зростуть на 60,5%.