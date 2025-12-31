Життя в Україні зараз непросте, адже війна та постійне зростання цін роблять побут дорогим. Більшість людей мають обмежені фінанси, тож кожна платіжка стає відчутним навантаженням. Тому українців особливо хвилює, як зміняться тарифи на газ та інші комунальні послуги.

Скільки коштуватиме газ в Україні з 1 січня 2026 року, читайте в нашому матеріалі.

Яким буде тариф на газ для населення з 1 січня 2026 року

Кабінет міністрів України продовжив дію спеціальних обов’язків для учасників ринку природного газу до 31 березня 2026 року. Це означає, що для населення ціна газу залишатиметься стабільною щонайменше до цієї дати.

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, уряд працює над забезпеченням стабільності для українців цієї зими, враховуючи нові виклики через посилення атак на енергетичну інфраструктуру.

Мета рішення – гарантувати людям тепло, світло та передбачувані тарифи протягом усього опалювального сезону, попри воєнний стан.

Отже, фіксована ціна на природний газ для населення та бюджетних установ зберігається до 31 березня 2026 року. Для цього продовжено покладання спеціальних обов’язків на постачальників газу.

Тариф на газ для населення в Україні з 1 січня буде на рівні 7 420 грн за 1 000 куб. м (з ПДВ).

Бюджетні установи платитимуть 16 390 грн за 1 000 куб. м (з ПДВ).

Це рішення дозволяє утримати стабільні тарифи для всіх споживачів протягом опалювального сезону, забезпечуючи передбачуваність витрат на енергоносії.

Тарифи на газ для населення з січня 2026 року: ціни

На сьогодні тариф на газ для клієнтів Нафтогазу становить 7,96 грн за кубометр (з ПДВ).

Інші постачальники встановлюють власні ціни для населення в межах 7,79 – 9,99 грн за кубометр.

Тариф на газ з 1 січня:

ТОВ ГК Нафтогаз України – 7,96 грн/куб. м;

ТОВ Енерджі Трейд Груп – 7,799 грн/куб. м;

ТОВ Тернопільоблгаззбут – 7,96 грн/куб. м;

ТОВ Прикарпатенерготрейд – 7,98 грн/куб. м;

ТОВ Галнафтогаз ПП Окко Контракт – 7,99 грн/куб. м;

ТОВ Львівенергозбут – 8,20 грн/куб. м;

ТОВ Київські енергетичні послуги (YASNO) – 8,46 грн/куб. м;

ТОВ Дніпровські енергетичні послуги (YASNO) – 8,46 грн/куб. м;

ТОВ Ритейл сервіс ТМ СвітлоГаз – 9,99 грн/куб. м.



Тариф на газ з 1 січня 2026 року: вартість розподілу

З 1 січня 2026 року річну плату за розподіл газу визначатимуть на основі фактичного споживання з 1 жовтня 2024 до 30 вересня 2025 року. Сам тариф на розподіл не змінюється, тому розмір платіжки може коливатися лише залежно від обсягу використаного газу.

Тариф на газ в Україні у 2026 році для бізнесу

Для бізнесу НКРЕКП затвердила поетапне підвищення тарифів на розподіл газу:

1 січня 2026 року – середньозважений тариф становитиме 2,3 грн/куб. м (з ПДВ);

1 квітня 2026 року – тариф зросте до 2,72 грн/куб. м, що в середньому на 60,5% більше.

Отже для населення зберігається стабільна ціна на газ для побутових потреб, а бізнес отримує оновлені тарифи на розподіл, що відображають фактичні витрати та забезпечують баланс на ринку.