З 1 лютого українців не чекають зміни у тарифах на основні комунальні послуги.

Факти ICTV розповідають, скільки доведеться платити за електроенергію, газ і воду у лютому.

Тариф на електроенергію з 1 лютого

У лютому тариф на електроенергію для побутових споживачів становитиме 4,32 грн за 1 кВт-год. Таким він буде щонайменше до 30 квітня 2026 року – до закінчення опалювального сезону 30 квітня. Про це йдеться у затверджених змінах до постанови уряду (№ 1331).

Після закінчення опалювального сезону уряд або перегляне, або залишить тариф на поточному рівні.

Якщо у квартирі чи будинку встановлено двозонний лічильник, який фіксує денне та нічне споживання електрики, то тарифи наступні:

протягом дня (07:00–23:00) — тариф 4,32 грн/кВт-год;

продовж ночі (23:00–07:00) — діє 50% знижка, тому тариф до 2,16 грн/кВт-год.

Водночас для домогосподарств з електроопаленням у разі споживання до 2 тис. кВт на місяць тариф становить 2,64 грн за 1 кВт-год. Якщо ж споживання перевищить ліміт, то тоді треба буде сплачувати повну вартість світла.

Тариф на газ у лютому

Так, наприкінці 2025 року уряд продовжив дію спеціальних обов’язків для учасників ринку природного газу до 31 березня 2026 року. Це означає, що тариф за газ для населення залишатиметься без змін — 7 420 грн за 1 000 кубометрів (або 7,42 грн за кубометр).

Вартість газу для бюджетних установ також лишається без змін — 16 390 грн за 1 000 кубометрів, повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

Тарифи на воду

Тарифи на холодну воду в Україні суттєво відрізняється залежно від регіону та постачальника.

До прикладу, у Вінниці тариф на воду становить 15,744 грн за куб, а водовідведення – 9,876 грн за куб. Тож разом доведеться сплатити 25,620 грн.

У Дніпрі тарифи на централізоване водопостачання коливаються від 26,112 грн до 18,156 грн за куб. Тарифи на водовідведення від 12,696 грн до 13,200 грн.

У Києві тариф на водовідведення та водопостачання разом 30,384 грн за куб. У Житомирі за ці послуги треба сплачувати 37,536 грн за куб.

У Луцьку тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення разом становитимуть 28,416 грн за куб. В Одесі – 35,160 грн за м. куб.

Варто зауважити, що тариф на опалення в Україні варіюється залежно від типу опалення (газове, електричне чи централізоване) та регіону, але для населення діють фіксовані ціни на тепло в межах 1654,41 грн/Гкал.