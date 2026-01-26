Уряд розширив підтримку внутрішньо переміщених осіб: збільшено норми житла для компенсацій комунальних послуг, продовжено терміни виплат роботодавцям за працевлаштування ВПО та запроваджено безкоштовні притулки для маломобільних груп.

Крім того, анонсовано щомісячні виплати у розмірі 3 тис. грн для всіх дітей із сімей переселенців. Що зміниться для ВПО із 1 лютого 2026 року – читайте детальніше у матеріалі Фактів ICTV.

Покращення умов проживання для ВПО

Уряд ухвалив рішення щодо компенсації витрат установам, які тимчасово безоплатно розміщують внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Це стосується оплати комунальних послуг, придбання скрапленого газу та пічного палива, повідомляє Національна соціальна сервісна служба України.

Зараз дивляться

Зокрема, ухваленими змінами збільшується розрахунок соціальної норми житла та спрощується порядок підтвердження витрат. Це дасть можливість забезпечити гнучкий механізм підтримки осіб у кризових ситуаціях та безперервність надання допомоги.

Умови покращення умов проживання для ВПО передбачають:

механізм компенсації комунальних послуг закладам, підприємствам, установам, організаціям, які тимчасово розміщують внутрішньо переміщених осіб, навіть якщо вони ще не набули статусу ВПО;

термін надання тимчасової компенсації до двох місяців з дати подання заяви на період, необхідний для відновлення втрачених документів;

збільшення розрахунку соціальної норми житла з 13,65 кв. м до 21 кв. м опалювальної площі на одну людину;

для розрахунку компенсації достатньо чеків та квитанцій, без обов’язкового направлення запитів до управителів та виконавців житлово-комунальних послуг.

Збільшено терміни компенсації за працевлаштування ВПО

У жовтні Кабінет міністрів збільшив термін виплати компенсації роботодавцям із прифронтових та найбільш постраждалих регіонів за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб – з трьох до шести місяців, заявила Національна соціальна сервісна служба України.

Зокрема, програму розширено для роботодавців, які здійснюють діяльність у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Компенсація становить мінімальну заробітну плату (наразі 8 647 грн) за кожного працевлаштованого переселенця, за якого сплачується єдиний внесок на соціальне страхування.

Крім цього, спрощено процедуру подання заяви на компенсацію. Тепер звернутися можна до центру зайнятості не лише за юридичною адресою підприємства, а й за фактичним місцем провадження діяльності роботодавця.

Соціальна послуга притулку для маломобільних ВПО

Внутрішньо переміщені особи серед маломобільних груп можуть безкоштовно отримати соціальну послугу притулку для подальшої інтеграції у життя приймальної громади, пише Національна соціальна сервісна служба України.

Там повідомили, що підтримка надається евакуйованим переселенцям, які відчувають труднощі під час самостійного пересування, орієнтування в просторі та розуміння необхідної інформації.

Зазначається, що фахівці забезпечать ВПО належними умовами для проживання, можливістю самостійного приготування та споживання їжі, допомогою під час пересування, а також сприятимуть у самообслуговуванні та розвитку важливих соціальних навичок.

Послуга з притулку для переселенців надається на термін до 12 місяців. Вона передбачає:

ліжко-місце із житлово-комунальними послугами;

твердий, м’який інвентар, одяг, взуття, одноразове харчування;

умови для дотримання особистої гігієни;

умови для самостійного приготування та вживання їжі, прання особистих речей;

допомога у веденні домашнього господарства;

підтримка у формуванні та підтримці соціальних навичок;

допомога у самообслуговуванні та пересуванні;

допомога в організації вирішення складної життєвої обставини отримувача;

допомога в отриманні безоплатної правничої допомоги.

Послуга є безкоштовною для евакуйованих ВПО та фінансується Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю.

Виплати для ВПО у лютому

Очільник комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев анонсував важливу інформацію для внутрішньо переміщених осіб.

За його словами, на базі Ради коаліції міжфракційне обʼєднання депутатів ВПО домовилися про виплати у 3 тис. грн на місяць всім дітям з сімей ВПО з 1 лютого 2026 року.

– Попереду — юридичне оформлення прийнятого рішення у вигляді постанови. Будемо разом тримати питання під контролем, – повідомив він.

Крім цього, як зазначив Данило Гетманцев, триває робота над підвищенням рівня доходу до 10 380 грн для інших ВПО (з урахуванням критеріїв).

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.