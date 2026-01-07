Уряд України неодноразово порушував тему підвищення зарплат військовослужбовців, проте головною перешкодою залишається нестача визначених джерел фінансування.

Факти ICTV розпитали керівника Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, чи підвищать зарплати військовим у 2026 році і де можна взяти гроші.

Підвищення зарплат військовим у 2026 році: що відомо

У бюджеті на 2026 не закладено коштів на підвищення зарплатні для військових. Але у 2026 році в Україні планують оновити підхід до проходження контрактної служби у ЗСУ.

Міністерство оборони виступило з ініціативою перейти до більш професійної моделі формування Сил оборони, зробивши ставку на добровільну контрактну службу з розширеним пакетом мотивацій. Відповідний законопроєкт №14283 наразі опрацьовується у Верховній Раді.

У Міноборони зазначають, що суть змін полягає у впровадженні мотиваційних контрактів, які мають заохотити військових залишатися на службі довше та поступово зменшити залежність армії від мобілізації.

Запропоновані умови контрактної служби у 2026 році планують поширити як на військовозобов’язаних із резерву, так і на осіб, які вже проходять службу за призовом у період мобілізації.

Документ передбачає підвищення базового грошового забезпечення, збільшення щомісячних доплат, а також додаткові виплати за участь у бойових діях і виконання спеціальних завдань.

Окрему увагу приділено соціальному захисту. Законопроєктом передбачено право на відстрочку від мобілізації строком до 12 місяців після завершення контракту.

Це має забезпечити час для відновлення здоров’я, проходження реабілітації та повернення до цивільного життя. Водночас ця норма не застосовуватиметься до короткострокових контрактів терміном один рік.

Підвищення зарплат військовим: де взяти гроші

Економіст Олег Пендзин зазначив, що питання фінансування безпеки та оборони України у 2026 році є вкрай важливим. Економіст навів слова президента, за якими у 2026 році на війну необхідно $120 млрд. З них $60 млрд передбачено в державному бюджеті.

– Зарплати військовослужбовців фінансуються з коштів, передбачених на безпеку та оборону, а не з соціальних виплат, – пояснив експерт.

Він наголосив, що питання підвищення грошового забезпечення військових дійсно хвилює уряд і неодноразово президент та дипломатичний корпус зверталися до партнерів у ЄС з проханням взяти на себе частину витрат на зарплати. Адже військові є щитом і бар’єром, який захищає Європу від російської агресії.

Чи можливе підвищення зарплат військовим

Економіст наголосив, що на 2026 рік передбачено бюджет на безпеку і оборону обсягом 2,8 трлн гривень, що фактично відповідає видаткам 2025 року (2,2 трлн плюс 700 млрд грн).

Тобто у 2026 році кошти на виплату зарплат військовим будуть, але для підвищення ресурсів не вистачить.

Що кажуть у Міноборони

У Державному бюджеті на 2026 рік немає норм про загальне підвищення грошового забезпечення військових. Натомість передбачено впровадження нової контрактної форми служби з покращеними фінансовими умовами.

На сектор безпеки та оборони на 2026 рік заплановано фінансування в обсязі 2 трлн 806 млрд грн, що становить 27,2% ВВП. З цієї суми 2 трлн 495 млрд грн виділено з загального фонду, 281 млрд грн – зі спеціального фонду, а ще 30 млрд грн передбачено на державні гарантії.

На заробітну плату військових передбачено 1 трлн 273 млрд грн, а на озброєння та військову техніку – 709 млрд грн.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко наголосила, що Україна спрямовує 100% власних доходів на потреби Сил оборони.

За словами міністра оборони Дениса Шмигаля, підвищення виплат відбуватиметься через укладення нових контрактів, які зможуть підписати як нові рекрути, так і чинні військовослужбовці.

Він наголосив, що запроваджується нова форма контракту з кращими умовами для всіх, а чинні військові зможуть перейти на неї й отримувати більші виплати.

Також планується розгляд законопроєкту щодо внесення додаткових змін до контрактної системи служби. Міністр додав, що питання грошового забезпечення вимагає окремих законодавчих та інституційних змін, над якими уряд працює разом із парламентським комітетом.