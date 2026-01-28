Як отримати 3 000 гривень ВПО на дитину: хто зможе оформити виплати
В Україні з 1 лютого 2026 року стартує нова програма фінансової підтримки для дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб. Кожна дитина ВПО отримає щомісячну виплату в розмірі 3 000 грн.
Рішення вже погоджене на політичному рівні та очікує юридичного оформлення, повідомив голова податкового комітету Верховна Рада України Данило Гетманцев.
Як отримати 3 000 гривень ВПО на дитину та хто може це зробити, читайте в нашому матеріалі.
Хто може отримати виплату 3 000 гривень на дитину ВПО
Ініціатива стосується всіх дітей у сім’ях переселенців без винятків. Основна умова – наявність у родині офіційного статусу ВПО.
Особливості виплати ВПО 2026 дітям:
- 3 000 грн на місяць на кожну дитину;
- нарахування незалежно від доходів сім’ї;
- відсутність прив’язки до зарплати, інших соціальних виплат чи прибутку;
- допомога не впливатиме на інші види соціальної підтримки.
Отже, сім’ї переселенців можуть отримувати ці кошти без обмежень і збереження інших виплат.
Як отримати 3 000 гривень ВПО на дитину у 2026 році
Як оформити 3 000 гривень ВПО на дитину, поки невідомо, адже наразі процес отримання коштів перебуває на етапі юридичного оформлення. Депутат зазначив, що наступним кроком буде офіційне затвердження рішення у вигляді постанови.
Це означає, що порядок подачі заявок ще не визначено. Найімовірніше, виплати надійдуть автоматично тим, хто вже зареєстрований у системі, або потребуватимуть оновлення даних через Дію чи ЦНАП після оприлюднення постанови Кабміну.
Народний депутат України, голова Спеціальної комісії з питань захисту ВПО Павло Фролов повідомив, що додаткову допомогу отримають понад 400 тисяч дітей внутрішньо переміщених осіб. Виплати будуть надані всім дітям-переселенцям, які вже раніше їх отримували, без винятку.
Він наголосив, що дохід батьків або родини при цьому не має значення. Головний принцип – забезпечення соціальної справедливості для дітей, які через війну втратили або покинули свої домівки.
Фінансування передбачають за рахунок перерозподілу бюджетних коштів з неактивних програм. За попередніми оцінками, на піврічну підтримку дітей-ВПО знадобиться понад 7 млрд грн.
Павло Фролов додав, що Постанова перебуває на завершальному етапі узгодження, а уряд розгляне її найближчим часом. Наразі порядок отримання виплат ще не затверджено, і для їх отримання батькам доведеться повторно подати заяву та оновити інформацію про місце перебування дитини.