З понеділка, 2 лютого, стартував урядовий пакет енергетичної підтримки для малого та середнього бізнесу. Підприємці можуть подавати заявки на фінансову допомогу та пільгове кредитування.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Енергодопомогу ФОП можна оформити з 2 лютого

Програма орієнтована на малий і середній бізнес у соціально важливих сферах, зокрема аптеки, магазини, пекарні, кав’ярні тощо.

Підприємці можуть подавати заявки на державну допомогу. Пакет підтримки передбачає два ключові інструменти.

Прем’єрка зазначила, що одноразова безповоротна енергодопомога для ФОП 2-3 груп надається за наявності хоча б одного найманого працівника. Такі підприємці можуть отримати від 7,5 тис. грн до 15 тис. грн.

Виплати ФОПам можна використовувати на придбання генераторів, акумуляторів, сонячних панелей, на пальне і оплату електроенергії.

Заявка подається онлайн через застосунок Дія. Кошти зараховуються на Дія.Картку через п’ять банків, які долучилися до програми.

Пільговий кредит для малого та середнього бізнесу

За словами Свириденко, пільгове кредитування під 0% дозволяє отримати до 10 млн грн терміном на три роки в межах програми Доступні кредити 5-7-9.

Кредитні кошти використовуються виключно на придбання генераційного обладнання. Наразі заявки приймають 17 банків-партнерів, а загалом до програми планують долучити 43 банки.

– Енергетична підтримка допоможе бізнесу продовжувати працювати, зберігати робочі місця та забезпечувати людей у містах і громадах усім необхідним в періоди тривалих відключень, – пояснила глава уряду.

Нагадаємо, 23 січня Юлія Свириденко повідомила про запровадження додаткової підтримки для підприємців, що працюють в умовах надзвичайної енергетичної ситуації.

Прем’єр-міністерка зазначила, що запроваджені рішення допоможуть бізнесу працювати, виконувати функції пунктів незламності та зберігати робочі місця за найскладніших умов в енергетичній сфері.

